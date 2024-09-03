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Büşra Pekin, Bahar dizisine dahil oldu

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Başarılı oyuncu Büşra Pekin, Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Bahar'ın kadrosuna dahil oldu. Pekin dizide genç ve otoriter başhekim Süreyya rolünü oynayacak.

Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy, Demet Evgar ve Hatice Aslan'ın başrolünde yer aldığı Bahar dizisinin yeni sezon için hazırlıkları devam ediyor. Sevilen oyuncu Büşra Pekin de dizinin yeni sezon kadrosuna dahil oldu.

GENÇ VE OTORİTER BAŞHEKİM GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Büşra Pekin, Asena Bülbüloğlu'nun yapımcılığını üstlendiği MF Yapım imzalı dizinin başhekim Süreyya'sını oynayacak. Genç ve otoriter başhekim Süreyya'nın hastaneye gelişi dengeleri değiştirecek. Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğunda oturduğu, Ayça Üzüm ve ekibinin yazdığı dizinin yeni sezon çekimleri 5 Eylül'de başlayacak. Dizinin planlanan yeni sezon ilk bölümü ise 17 Eylül'de ekrana gelecek.

Büşra Pekin, Bahar dizisine dahil oldu

Büşra Pekin, Bahar dizisine dahil oldu

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Magazin

Büşra Pekin Show Tv Bahar Pekin

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