Büşra Develi'den Çiğdem Komiser İtirafı: 'Aşka Dair Değerler Var'

KANAL D'nin kültleşen yapımı Eşref Rüya'da, Eşref Tek'in belalısı ve takıntılı eski sevgilisi rolüyle dizinin başarısında pay sahibi olan Büşra Develi'den Çiğdem Komiser itirafı. Çiğdem'i şimdiye kadar canlandırdığı tüm kadınlardan çok farklı bir yere koyduğunu belirten oyuncu, "Karanlık tarafı, kör tutkusu ve televizyonda görmeye pek alışık olmadığımız bir maskülenliği var. Sayesinde ben de kendi gölgelerimle yüzleşiyorum" dedi.

'BEN EŞİTLİĞE İNANIRIM'

Büşra Develi, Çiğdem'in Eşref'e duyduğu aşkla mesleği ve etik kurallar arasında sıkışmasıyla ilgili de konuştu. "Bazı değerler aşkın ötesindedir bence" ifadesini kullanan oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Aşka da dahildir aslında o değerler. Çevresine adil olmayan, dürüst olmayan, kendi isteklerini kayıran birinin aşkını sorgularım." Çiğdem'le gerçek hayatta kesişen bir tarafı olmadığını da vurgulayan Develi, "Onun sınırları zorlayan bir güç istenci var. Adaletindeki terazi biraz şaşkın. Önüne çıkan engelleri aşmakta tereddütsüz. Ben eşitliğe inanırım hayatın her alanında; yaşamımı ve ilişkilerimi bunun üzerinden kurarım" diyerek farklılıklarını ortaya koydu.

KAPAK YILDIZI OLDU

Çiğdem'in sert ve mesafeli duruşunun ardında kırılgan yanlarını da başarıyla sergileyen Büşra Develi, karakteri yaratma sürecini içtenlikle paylaştı. ELLE Pop Up! City Chic dijital sayısının kapak yıldızı olan oyuncu, bir karakter yaratırken "Sert tarafları bunlar, kırılgan tarafları bunlar" diye kurmadığını belirten Develi, "Önce hayal ediyorum; biriyle yeni tanışmışım gibi yaklaşıyorum. Çoğu zaman sertlik bir savunma yöntemidir. O savunmanın 'niyesini' bulduğumda da kırılganlık kendiliğinden sızmaya başlıyor" ifadesini kullandı.

