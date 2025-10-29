Haberler

Büşra Develi'den Çiğdem Komiser İtirafı: 'Aşka Dair Değerler Var'

Büşra Develi'den Çiğdem Komiser İtirafı: 'Aşka Dair Değerler Var'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eşref Rüya dizisinin yıldızı Büşra Develi, canlandırdığı karakter Çiğdem ile ilgili samimi itiraflarda bulundu. Farklı bir karakter yaratma sürecini ve mesleki etikler üzerinde durarak, aşkın ötesindeki değerleri vurguladı.

KANAL D'nin kültleşen yapımı Eşref Rüya'da, Eşref Tek'in belalısı ve takıntılı eski sevgilisi rolüyle dizinin başarısında pay sahibi olan Büşra Develi'den Çiğdem Komiser itirafı. Çiğdem'i şimdiye kadar canlandırdığı tüm kadınlardan çok farklı bir yere koyduğunu belirten oyuncu, "Karanlık tarafı, kör tutkusu ve televizyonda görmeye pek alışık olmadığımız bir maskülenliği var. Sayesinde ben de kendi gölgelerimle yüzleşiyorum" dedi.

'BEN EŞİTLİĞE İNANIRIM'

Büşra Develi, Çiğdem'in Eşref'e duyduğu aşkla mesleği ve etik kurallar arasında sıkışmasıyla ilgili de konuştu. "Bazı değerler aşkın ötesindedir bence" ifadesini kullanan oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Aşka da dahildir aslında o değerler. Çevresine adil olmayan, dürüst olmayan, kendi isteklerini kayıran birinin aşkını sorgularım." Çiğdem'le gerçek hayatta kesişen bir tarafı olmadığını da vurgulayan Develi, "Onun sınırları zorlayan bir güç istenci var. Adaletindeki terazi biraz şaşkın. Önüne çıkan engelleri aşmakta tereddütsüz. Ben eşitliğe inanırım hayatın her alanında; yaşamımı ve ilişkilerimi bunun üzerinden kurarım" diyerek farklılıklarını ortaya koydu.

KAPAK YILDIZI OLDU

Çiğdem'in sert ve mesafeli duruşunun ardında kırılgan yanlarını da başarıyla sergileyen Büşra Develi, karakteri yaratma sürecini içtenlikle paylaştı. ELLE Pop Up! City Chic dijital sayısının kapak yıldızı olan oyuncu, bir karakter yaratırken "Sert tarafları bunlar, kırılgan tarafları bunlar" diye kurmadığını belirten Develi, "Önce hayal ediyorum; biriyle yeni tanışmışım gibi yaklaşıyorum. Çoğu zaman sertlik bir savunma yöntemidir. O savunmanın 'niyesini' bulduğumda da kırılganlık kendiliğinden sızmaya başlıyor" ifadesini kullandı.

Tims&B imzalı Eşref Rüya, bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti, Cumhuriyet'in 102. yılına özel video hazırladı

AK Parti'den dikkat çeken 29 Ekim videosu
Arabaların önüne yatıp kalkmadı! İsyan ettiği bir konu var

Arabaların önüne yatıp kalkmadı! İsyan ettiği bir konu var
Damat ve ailesinin omzu açık diye tepki gösterdiği gelin intihar etti

Giydiği gelinlik genç kızın sonu oldu! Düğünden sonra intihar etti
Estetik İddiaları Bitmiyor! Songül Karlı'nın son hali sevenlerini şaşırttı

Mini elbiseli pozunu paylaştı, kalçasına yorum yağdı
AK Parti, Cumhuriyet'in 102. yılına özel video hazırladı

AK Parti'den dikkat çeken 29 Ekim videosu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı

Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı! Atatürk'ün sözlerine atıfta bulundu
Çılgın proje tanıtıldı! 350 metre yüksekte Dünya Kupası oynanacak

Çılgın proje tanıtıldı! Dünya Kupası burada oynanacak
Taksi şoförüne defalarca vurup küfürler savurdu

Kan donduran olay! Taksi şoförünün yaşadığı kabus kamerada
Van Valiliği 29 Ekim'i Grup Yorum şarkısıyla kutladı

Valilik 29 Ekim'i yasaklı grubun şarkısıyla kutladı
Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı

Binlerce kişi bu görüntüyü gerçek sanıp paylaştı
Altın fiyatları için yeni tahmin

Altın fiyatları için yeni tahmin
152 hakem arasında Zorbay Küçük de var! Yönettiği son 5 maç bomba

Zorbay Küçük de listede! Yönettiği son maçlar bomba
Karadağ'dan Türkler için yeni vize adımı

Türklere kapıyı kapatan ülke Bakan Fidan'ın çağrısıyla geri adım attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.