Büşra Develi, birlikte görüntülendiği eski aşkı Burak Deniz'le barışma iddiasını yalanladı

Önceki akşam eski sevgilisi Burak Deniz'le görüntülenen ve barıştıkları iddia edilen Büşra Develi, sessizliğini bozdu. Deniz ile barışmadıklarını söyleyen oyuncu, "Bir kahve içip eskileri yad ettik. Aşk yok, kısmetimi kapatmayın" dedi.

Şimdilerde Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaştığı Şahmaran dizisiyle gündeme gelene Burak Deniz ile 2018 yılında 3 yıllık ilişkisini noktalayan Büşra Develi, birlikte görüntülendi. Taksim'deki bir mekanda sohbet ederken görüntülenen ikilinin barıştıkları iddia edilince Develi'den cevap gecikmedi.

"BURAK'LA BARIŞMADIK, KISMETİMİ KAPATMAYIN"

Önceki gün Etiler'deki bir mekandan çıkarken kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Büşra Develi, hakkındaki aşk iddiasına da cevap verdi. Deniz ile barışmadıklarını söyleyen oyuncu, "İkimiz de birbirimizin hayatında yer edinmiştik zamanında. Son derece arkadaşça kahve içmeydi. Karşılaşma diyebiliriz. Bir kahve içelim dedik ve o günleri yâd ettik. Ama aşk olayı tabii ki yok. Ayrıca böyle haberlerle benim kısmetimi kapatmayın. Hadi başlığı da verdim" dedi.

Büşra Develi ve Burak Deniz'in 2018 yılında 3 senelik ilişkilerini ihanet yüzünden bitirdikleri iddia edildi.