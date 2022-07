Bursalılar sezon finalini 90'lar ile yaptı

BURSA - Sahnesine DJ performansının yanı sıra kullandığı enstrümanlar ile farklı bir renk katan DJ Ali Taş, '90'lar Türkçe Pop Gecesi'yle Bursalılara coşku dolu bir gece yaşattı.

Bursa'da bir eğlence mekanı, sezonun finalini DJ Ali Taş ile gerçekleştirdi. 'DJ Ali Taş ile 90'lar Türkçe Pop Gecesi'ne yoğun ilgi gösteren Bursalılar, gönüllerince bir gece geçirdi. Bora Sarı'nın gitar sololarıyla gecede Bursalıları karşılarken, akabinde DJ kabinine geçen Ali Taş, 90'lı yıllara damga vuran eşsiz Türkçe pop şarkılarını dinleyicilerle buluşturdu. Tarkan, MFÖ, Yıldız Tilbe ve daha birçok usta ismin unutulmayan şarkılarını çalan DJ Ali Taş, Bursalılara özel bir şov da hazırladı.

8 entrümanla müzik şovu

Sahnede DJ'lik yaparken bir yandan da elektro gitar, ud, bateri, bas gitar, keytar, darbuka performansları ile dinleyenleri 90'lı yılların müziğiyle buluşturan Ali Taş, hünerlerini sergiledi. Kimi zaman darbuka şovuyla geceye enerji katan genç DJ, efsane gruplardan Quenn'in 'We Will Rock You' adlı unutulmaz eserinde de baterinin başına geçti. Gecenin bir bölümünde ise Ali Taş ile Bora Sarı, gitarlarından çıkan kıvılcımlar ile Bursalılara görsel bir şölen de yaşattı.

90'ların her daim insanın ruhuna işlediğine işaret eden DJ Ali Taş, "Senelerce 80'ler 90'lar çaldık söyledik. Bu güzelliğin tadını, eski şarkıların ve o dönemin samimiyetinin nasıl bir his olduğunu bu partilere katılan herkesin hissederek geldiğine inanıyorum." dedi. Yaklaşık 2,5 saatlik performansının ardından da Bursalılara teşekkür eden Taş, yoğun ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, tüm çalışanlara ve Bursalı dinleyicilerine şükranlarını sundu.

Gece boyunca Bursalılar da doyasıya eğlendi. Türkçe pop şarkılarıyla birlikte doyasıya dans eden Bursalılar, müziğin ritimlerine kendilerini bırakarak coştu. Mekanı dolduran müzikseverler, çalan şarkıların büyük bir çoğunluğuna hep bir ağızdan eşlik etmeyi de ihmal etmedi. DJ Ali Taş da, sahneden o anları cep telefonuyla birlikte ölümsüzleştirdi. Bu konser ile birlikte sezon finalini yapan mekan, Eylül ayı itibariyle yeniden konserlerini sürdürecek.