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Burcu Özberk İsyan Etti! İşte Sebebi

Snob Magazin - Magazin
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Burcu Özberk İsyan Etti! İşte Sebebi

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, sahile çöp atanlara Twitter'daki paylaşımıyla sitem etti.

Burcu Özberk'in başrolünde rol aldığı 'Aşk Mantık İntikam' dizisi geçtiğimiz aylarda final yaparak ekranlara veda etmişti.

Ünlü oyuncu bir süre çalışmak istemediğini ve kendisine vakit ayırmak istediğini açıklamıştı. Şimdilerde bol bol tatil yapan oyuncu tatil pozlarıyla da tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, Twitter'da isyan etti. Özberk, sahile çöp atanlara Twitter'daki paylaşımıyla sitem etti. Burcu Özberk, paylaşımında "Çöpü çöpe atmayı öğrenemediniz! Tüm sahil çöp ama yaaaaa" dedi.

İşte Burcu Özberk'in o paylaşımı...

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