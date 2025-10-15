Burcu Güneş'ten müzik dünyasına sert tepki: Çok araştırdım, bulamadım

Ünlü şarkıcı Burcu Güneş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla müzik sektörüne sert eleştiriler yöneltti. "Çok araştırdım, bulamadım" diyen Güneş, hem Harbiye Açıkhava sahnesinde yıllardır konser verememesine hem de sosyal medya düzenine tepki gösterdi. Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Burcu Güneş, Instagram hesabından yaptığı dikkat çekici açıklamada, son 10 yıldır Harbiye Açıkhava Tiyatrosu başta olmak üzere büyük sahnelerde konser veremediğini dile getirdi.

Sanatçı, "Gerekirse bedelini kendim ödeyerek bile konser yapmak istedim ama neden olamadığını ben de öğrenmek istiyorum. Çok araştırdım, bulamadım. Bulduğumuz günlere…" sözleriyle sektördeki belirsizliğe dikkat çekti.

"VASIFSIZ İNSANLARA CİDDİ RAKAMLAR ÖDENİYOR"

Burcu Güneş, ikinci paylaşımında ise dijital platformlarda dönen paralar ve "fenomen ekonomisi" üzerine sert ifadeler kullandı: Hiç tanınmayan, vasıfsız insanlara TikTok gibi platformlarda benim şarkımı duyursun diye ciddi rakamlar ödeniyor. Diğer platformlarda da başka işler dönüyor. Hiç bulaşmadım, bulaşmak da istemiyorum.

Sanatçı, müzik sektöründe emeğin değersizleştiğini vurgulayarak şu sözlerle devam etti, "Emek harcayan insanların kazancından çok daha fazlasını emeksizce almaya çalışan, bu sisteme bizi de dahil eden yanlış düzene karşı duruyorum. Bu garip ve saçma sapan işlerin içinde olmamak için elimden geleni yapıyorum."

Burcu Güneş, paylaşımını "Bilginize sunulur" notuyla bitirerek, hem müzik sektöründeki ticari düzeni hem de sosyal medyada ön plana çıkan adaletsizliği eleştirdi.