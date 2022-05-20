Burcu Güneş'e 120 Bin Kişilik Koro - Haberler

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği konserde sahne alan Güneş, Antalyalı sevenlerine coşkulu bir bayram yaşattı. Burcu Güneş, Antalya konserinde Sevil Erhan'ın tasarımı, altın kaplama ve swarovski boncuklarının bir ayda işlendiği bir özel dikim beyaz bir kıyafet tercih etti.

120.000 Antalyalının alanı dolduğu kutlamada Burcu Güneş, geniş repertuvarıyla muhteşem bir konsere daha imza attı.

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