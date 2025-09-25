Burcu Esmersoy yanlışlıkla eşinin çıplak fotoğrafını paylaştı

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medyada dikkat çekici bir kazaya imza attı. Yatak odasında çektiği bir selfieyi Instagram hikâyesinde paylaşan Esmersoy, fotoğrafta aynaya yansıyan çıplak eşi Nazım Akmandil'i fark etmedi.

KISA SÜREDE KALDIRDI AMA...

Paylaşım, kısa sürede takipçilerinin dikkatini çekti. Birkaç dakika içinde yoğun mesajlar alan Esmersoy, durumu fark ederek gönderiyi yayından kaldırdı.

OLAY GÜNDEME OTURDU

Ancak o kısa süre sosyal medya kullanıcıları için fazlasıyla yeterli oldu. Görüntüler hızla farklı hesaplarda paylaşılınca olay gündeme oturdu.