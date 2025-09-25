Haberler

Burcu Esmersoy yanlışlıkla eşinin çıplak fotoğrafını paylaştı

Burcu Esmersoy yanlışlıkla eşinin çıplak fotoğrafını paylaştı
Güncelleme:
Televizyon ekranlarının sevilen ismi Burcu Esmersoy sosyal medya hesabında skandal bir hata yaptı. Yatak odasından bir fotoğraf paylaşan Esmersoy aynaya yansıyan çıplak haldeki eşini fark etmeyince olanlar oldu. Kendisine gelen uyarı mesajları sonrası güzel sunucunun paylaşımı birkaç dakika içinde kaldırdığı görüldü.

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medyada dikkat çekici bir kazaya imza attı. Yatak odasında çektiği bir selfieyi Instagram hikâyesinde paylaşan Esmersoy, fotoğrafta aynaya yansıyan çıplak eşi Nazım Akmandil'i fark etmedi.

KISA SÜREDE KALDIRDI AMA...

Paylaşım, kısa sürede takipçilerinin dikkatini çekti. Birkaç dakika içinde yoğun mesajlar alan Esmersoy, durumu fark ederek gönderiyi yayından kaldırdı.

Burcu Esmersoy yanlışlıkla eşinin çıplak fotoğrafını paylaştı

OLAY GÜNDEME OTURDU

Ancak o kısa süre sosyal medya kullanıcıları için fazlasıyla yeterli oldu. Görüntüler hızla farklı hesaplarda paylaşılınca olay gündeme oturdu.

