Burcu Biricik Tatile Çıktı! Kırmızı Mayosuyla Sosyal Medyayı Salladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Burcu Biricik Tatile Çıktı! Kırmızı Mayosuyla Sosyal Medyayı Salladı

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
Burcu Biricik Tatile Çıktı! Kırmızı Mayosuyla Sosyal Medyayı Salladı

Burcu Biricik, Camdaki Kız dizisinin sezon finaline girmesinin ardından eşi Emre Yetkin ile tatile çıktı. Yunanistan'da tatil yapan Biricik, sosyal medyada paylaştığı kırmızı mayolu paylaşımıyla da dikkat çekti.

Kanal D'de ekrana getirilen Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği "Nalan" karakteri ile izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Burcu Biricik, sezon finalinin ardından eşi Emre Yetkin ile tura çıktı.

Burcu Biricik ile Emre Yetkin, tatil rotasını Yunanistan'a çevirdi. İlk olarak Selanik'i gezen ünlü çift, sonra Atina'ya ziyarette bulundu.

KENTİN TARİHİNİ YERLERİNİ GEZİP ADALARA GEÇTİLER

Kentin tarihini yerlerini gezen ikili daha sonra Paros, Naxo, Syros ve Kos'a da gitti. Burcu Biricik eşiyle çıktığı Yunanistan turundan kareleri sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Kırmızı mayolu fotoğrafını paylaşan Biricik, adeta sosyal medyayı salladı.

Snob Magazin / Magazin

Burcu Biricik Emre Yetkin Yunanistan Kanal D Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title