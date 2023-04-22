Burak Sergen... ESKİ EŞE UZAKLAŞTIRMA KARARI!

Burak Sergen, kendisini aldattığı iddiasıyla boşanma aşamasında olduğu eşi Nihan Ünsal’ın sürekli kendisine hakaretlerde bulunduğunu ve kapısına dayandığını öne sürerek korunma talebinde bulundu.