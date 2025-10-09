Haberler

Burak Özçivit trafikte hayranının sorusu karşısında ne diyeceğini bilemedi

Burak Özçivit trafikte hayranının sorusu karşısında ne diyeceğini bilemedi
Burak Özçivit trafikte hayranının sorusu karşısında ne diyeceğini bilemedi
Geçtiğimiz aylarda eşi Fahriye Evcen'le boşanma iddialarıyla gündeme gelen Burak Özçivit, bu kez trafikte yaşadığı diyalogla dikkat çekti. Aracıyla ilerleyen ünlü oyuncunun yanına motosikletiyle yaklaşan bir hayranı, "Çok yakışıklı biriyim ama oyuncu olamıyorum. Nasıl oyuncu olabilirim?" diye sordu. Özçivit ise gülümseyerek, "Çok zor, bir yöntemi olsa keşke söylesem" yanıtını verdi.

Son dönemde magazin gündeminden düşmeyen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, geçtiğimiz haftalarda haklarında çıkan boşanma iddialarına verdikleri yanıtla dikkat çekmişti. Çiftin tüm mal varlığını elden çıkaracağı ve evliliklerinde kriz yaşadıkları öne sürülmüş, iddialar kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Burak Özçivit trafikte hayranının sorusu karşısında ne diyeceğini bilemedi

Bu söylentilerin ardından kısa bir tatil için Londra'ya giden çift, dönüşlerinde Contemporary İstanbul Sanat Fuarı'nda yakın arkadaşlarının sergisini ziyaret etmiş, oradan paylaştıkları samimi karelerle "birlikteyiz" mesajı vermişti.

"ÇOK YAKIŞIKLIYIM NASIL OYUNCU OLABİLİRİM"

Geçtiğimiz haftalarda eşi Fahriye Evcen'le birlikte gündeme gelen Burak Özçivit, bu kez trafikte yaşadığı bir anla sosyal medyanın diline düştü. Motosikletiyle seyir halindeyken yanına yaklaşan bir hayranı, "Çok yakışıklı biriyim ama oyuncu olamıyorum. Nasıl oyuncu olabilirim?" diye sordu.

Soruyu duyan ünlü oyuncu kısa bir şaşkınlık yaşadıktan sonra gülümseyerek, "Çok zor, bir yöntemi olsa keşke söylesem" şeklinde yanıt verdi.

