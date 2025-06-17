Burak Özçivit sezon finali sonrası imaj tazeledi

Ekranların karizmatik yüzü Burak Özçivit, hem başarılı oyunculuğuyla hem de özel yaşamındaki duruşuyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile hayatını birleştiren Özçivit, iki çocuk babası olarak aile yaşantısıyla da örnek gösterilen isimler arasında yer alıyor.

ATV ekranlarında uzun soluklu bir başarıya imza atan Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakterine hayat veren Özçivit, 4 Haziran'da yayınlanan 6. sezon finaliyle birlikte ekrana kısa bir ara verdi. Tarihi dramada üstlendiği lider karakterle geniş bir hayran kitlesi edinen oyuncu, sezon arasına girer girmez görünümünde de dikkat çekici bir değişikliğe gitti.

YENİ İMAJI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Dizideki rolü gereği uzun süredir sakal ve uzun saçla kamera karşısına çıkan Özçivit'in yeni görünümü sosyal medyada büyük ilgi gördü. Daha sade ve modern bir tarz benimseyen ünlü oyuncunun bu imajı, hayranları tarafından beğeniyle karşılandı.