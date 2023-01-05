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Burak Özçivit'ten Alkışlanacak Hareket

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Burak Özçivit'ten Alkışlanacak Hareket

Yer aldığı diziler nedeniyle Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Burak Özçivit'ten alkışlanacak bir hareket geldi. İşte haberin detayları...

İkinci çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Burak Özçivit, sokak köpekleri ve kedileri sevdi.

Minik dostlara olan sevgisiyle bilinen oyuncu, köpeklerle çektirdiği kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Özçivit, yedi kare yayınladı.

Oyuncu, minik dostlara mama dağıttı.

Özçivit, bazı hayvanları ise elleriyle besledi.

Ünlü oyuncu çektirdiği kareleri, "Yeni yılın diğer güzellikleri" diye yazdı.

Kısa sürede binlerce beğeni alan Özçivit'e hayranlarından tebrik mesajı yağdı.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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