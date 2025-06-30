Burak Deniz ve Yaren Güldiken aşkı Datça'da belgelendi

Burak Deniz ve Yaren Güldiken aşkı Datça'da belgelendi
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Uzak Şehir dizisinin yıldızı Yaren Güldiken ile oyuncu Burak Deniz'in Datça'da baş başa tatil yaptığı ortaya çıktı. Mesudiye köyünde birlikte görüntülenen ikili, yalnızca gündüz değil, geceyi de aynı evde geçirdi. Bu yakınlaşmayla aşk resmiyet kazandı, magazin dünyası yeni bir çifti konuşmaya başladı.

Uzak Şehir dizisinde hayat verdiği Pakize karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Yaren Güldiken, bu kez özel hayatıyla gündemde. Genç oyuncu, son dönemin gözde isimlerinden Burak Deniz'le olan ilişkisiyle magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Burak Deniz ve Yaren Güldiken aşkı Datça'da belgelendi

Gazete Magazin'in haberine göre, bir süredir birlikte oldukları konuşulan çift, geçtiğimiz günlerde Datça'nın Mesudiye köyünde görüntülendi. Sessiz ve sakin bir tatil rotasını tercih eden ikili, gözlerden uzak bir tiny house'ta konakladı.

Burak Deniz ve Yaren Güldiken aşkı Datça'da belgelendi

Edinilen bilgilere göre Burak Deniz ve Yaren Güldiken, yalnızca gündüz saatlerinde değil, geceyi de aynı evde birlikte geçirdi. Bu gelişme, çiftin ilişkisini gizleme çabasından uzaklaştığını ve artık birlikte görünmekten çekinmediklerini ortaya koydu.

Burak Deniz ve Yaren Güldiken aşkı Datça'da belgelendi

Burak Deniz'in Bestemsu Özdemir'le olan ilişkisinin sona ermesinin ardından ilk kez biriyle bu kadar yakın görüntülenmesi, aşk iddialarını kesinleştirdi. Yaren Güldiken ile yeni bir birlikteliğe başladığı öğrenilen Deniz, sezon öncesi bu tatille moral depolarken, ilişkileri de resmiyet kazanmış oldu.

Burak Deniz ve Yaren Güldiken aşkı Datça'da belgelendi

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

Zina ne kadar sıradanlaştı yazıklar olsun

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