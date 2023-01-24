Burak Deniz'in iç çamaşırlı pozunu yayınlayan yönetmen, paylaşımı dakikalar içinde sildi
Magazin Haberleri
Şahmaran'daki cesur sahneleriyle son günlerde adından sıkça söz ettiren Burak Deniz'in beyaz iç çamaşırlı pozu da sosyal medyanın gündemine oturdu. Oyuncunun sette çekilen iç çamaşırlı pozunu yayınlayan dizinin yönetmeni Umur Turagay, paylaşımı dakikalar içinde sildi.
Netflix'in yeni dizisi Şahmaran, konusu ve cesur sahneleriyle konuşulmaya devam ediyor. Dizideki çıplak sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken başrol oyuncusu Burak Deniz de sette verdiği bir pozla gündem oldu.
ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ
Dizinin yönetmeni Umur Turagay, Burak Deniz'in sette çekilen beyaz iç çamaşırlı pozunu paylaştı. Oyuncunun tepkisini çektiği iddia edilen Turagay, paylaşımı dakikalar içinde sildi. Yönetmenin paylaşımı silene kadar görüntü birçok hesap tarafından paylaşıldı.
Burak Deniz'in beyaz çamaşırlı pozu ise Şener Şen'in "Ne Olacak Şimdi?" filmindeki sahnesine benzetildi.