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BTP Kadıköy Belediye Başkan Adayı Nurcan Sabur TGC'yi Ziyaret Etti

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BTP Kadıköy Belediye Başkan Adayı Nurcan Sabur, Genel Başkan Yardımcısı İsmail Çetin ve diğer parti yetkilileriyle birlikte Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Ziyarette, gazetecilik mesleğinin sorunları ve BTP'nin politikaları konuşuldu.

BTP Kadıköy Belediye Başkan Adayı Nurcan Sabur'a Genel Başkan Yardımcısı İsmail Çetin, Meclis Üyesi Adayı Esin Sabur, Taner Kuvat, Ümit Semerci, Arif Kazancı ve parti yetkilileri de eşlik etti.

Karşılıklı fikir alışverişi yapılan ziyarette, gazetecilin geldiği nokta ve mesleğin sorunları da masaya yatırıldı.

Sabur, "Sıcak karşılamadan dolayı Başkan Vahap Munyar ve TGC yönetimine teşekkür etti. Kadıköy için projelerini ve BTP'nin politikalarını aktardı.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın selamını Vahap Munyar'a ileten BTP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Çetin ise, Milli Ekonomi Modeli ve BTP'nin "Atatürk Vatandır" politikası doğrultusunda bilgilendirmede bulundu. Munyar ve TGC yönetimine başarılar diledi.

TGC Başkanı Vahap Munyar ise daha önce TGC yönetiminde de bulunmuş olan Nurcan Sabur gibi doğru, dürüst ve ilkeli bir gazetecinin belediye başkan adaylığından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Munyar, "Başarılı olmasını diliyoruz. Yolu bahtı açık olsun." dedi.

TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş de cemiyetin işleyişi hakkında bilgi verirken Sabur'a seçimde başarılar diledi.

TGC'de 7 yıl boyunca yönetim ve Balotaj Kurulu'nda görev yapan BTP Kadıköy Adayı Nurcan Sabur ise BTP'nin Merhum Genel Başkanı Haydar Baş imzalı "Hoş Geldin Atatürk" ve "Milli Ekonomi Modeli" eserlerini cemiyetin kütüphanesinde saklanmak üzere Vahap Munyar'a takdim etti.

Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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