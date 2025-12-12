Haberler

Bruce Willis Gizem'i öpünce Hakan Hatipoğlu çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum

"Var Mısın Yok Musun" yarışmasıyla tanınan Hakan Hatipoğlu, yıllar sonra herkesi şaşırtan bir anısını paylaştı. Ünlü Hollywood yıldızı Bruce Willis'in program sırasında sevgilisi Gizem Hatipoğlu'na 'Gözlerin ne kadar güzel' diyerek bir öpücük kondurduğunu anlatan Hatipoğlu, o an yaşadığı şaşkınlık ve heyecanla kendini tutamayarak 'Eşinizi öpebilir miyim?' şeklinde karşılık verdiğini, bunu düşündükçe hâlâ utandığını söyledi.

  • Hakan Hatipoğlu, Bruce Willis'in eşi Gizem Hatipoğlu'yu öptüğünü ve bunun üzerine Willis'e 'Siz benim kız arkadaşımı öptünüz, ben de sizin eşinizi öpebilir miyim?' diye sorduğunu belirtti.
  • Bruce Willis, Hakan Hatipoğlu'nun sorusuna 'Hayır, o benim eşim. Gizem ise senin kız arkadaşın' diyerek yanıt verdi.

"Var Mısın Yok Musun" yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınan, ardından Survivor ile adını yeniden gündeme taşıyan Hakan Hatipoğlu, eşi Gizem Hatipoğlu ile ilgili yıllar önce yaşadığı unutulmaz bir anıyı ilk kez paylaştı. Hatipoğlu, yarışma döneminde programa konuk olan dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Bruce Willis ile yaşanan ilginç diyaloğu anlatarak hem güldürdü hem şaşırttı.

Kutu yarışmasında tanışıp daha sonra evlenen çiftin yarışmadaki sevgililik dönemine değinen Hatipoğlu, Bruce Willis'in Gizem Hatipoğlu'na gösterdiği ilgi karşısında yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

"Acun abi programdan önce bizi 'Bakın, eşi hassas noktası, ona göre' diye uyardı. Bruce Willis geldi, sürekli Gizem'e bakıyor. Bir anda 'Gözlerin ne kadar güzel' dedi ve Gizem'i öptü. Ben o an delirdim."

"ŞİMDİ DÜŞÜNÜNCE BİLE UTANIYORUM"

O anki şaşkınlık ve heyecanla kendini tutamadığını söyleyen Hatipoğlu, ünlü oyuncuya cesur bir çıkışta bulunduğunu da şöyle anlattı:

"Bir tepki vermek istedim. Elimi kaldırıp 'Siz benim kız arkadaşımı öptünüz, ben de sizin eşinizi öpebilir miyim?' dedim. Şimdi düşününce bile utanıyorum."

Hatipoğlu, Bruce Willis'in verdiği yanıtın hafızasına kazındığını söyleyerek ünlü oyuncunun kendisine, "Hayır, o benim eşim. Gizem ise senin kız arkadaşın" dediğini aktardı.

Ceylan Yıldız
