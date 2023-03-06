Bruce Willis... 'DEMANS' AÇIKLAMASININ ARDINDAN İLK GÖRÜNTÜ!
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67 yaşındaki aktör Bruce Willis demans teşhisinin ardından ilk kez kameralara yansıdı.
İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Bruce Willis, demans teşhisinin ardından ilk kez geçtiğimiz gün objektiflere takıldı.
Ünlü isim, Kaliforniya'da yanında iki arkadaşıyla birlikte yürüyüşün tadını çıkardı.
Hollywood yıldızı, rahat kıyafetler tercih ederek; mavi bir kazak, siyah pantolon, spor ayakkabı giydi ve gri bir bere taktı.
Kaynak: Magazinkolik / Magazin