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Bruce Willis... 'DEMANS' AÇIKLAMASININ ARDINDAN İLK GÖRÜNTÜ!

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Bruce Willis... 'DEMANS' AÇIKLAMASININ ARDINDAN İLK GÖRÜNTÜ!

67 yaşındaki aktör Bruce Willis demans teşhisinin ardından ilk kez kameralara yansıdı.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Bruce Willis, demans teşhisinin ardından ilk kez geçtiğimiz gün objektiflere takıldı.

Ünlü isim, Kaliforniya'da yanında iki arkadaşıyla birlikte yürüyüşün tadını çıkardı.

Bruce Willis demans teşhisi sonrası ilk kez görüntülendi

Hollywood yıldızı, rahat kıyafetler tercih ederek; mavi bir kazak, siyah pantolon, spor ayakkabı giydi ve gri bir bere taktı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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