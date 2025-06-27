Brad Pitt'in Los Angeles'taki evi soyguncuların hedefi oldu

Brad Pitt'in Los Angeles'taki evi soyguncuların hedefi oldu
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Yeni filmi "F1"in tanıtımı için Japonya'da bulunan Brad Pitt, Los Angeles'taki evine hırsız girdiğini öğrendi. Ünlü oyuncunun evine üç şüphelinin girdiği belirtilirken, ön kapı kontrplakla kapatıldı. Pitt, bu yıl evine girilen ünlüler kervanına katıldı.

Hollywood yıldızı Brad Pitt'in Los Angeles'taki evi, kendisi Japonya'da yeni filmi "F1" için tanıtım turundayken hırsızların hedefi oldu. Olay, Çarşamba gecesi yaşandı. Los Angeles Polis Departmanı, oyuncunun evine ihbar üzerine giden ekiplerin olay yerinde inceleme yaptığını ve eve 3 şüphelinin girdiğine inandıklarını açıkladı.

Ancak evden ne alındığı henüz belirlenemedi. Polis, olayın soruşturma aşamasında olduğunu duyurdu.

ÖN KAPIDAN GİRMİŞ OLABİLİRLER

Olay yerinden çekilen görüntülerde, Brad Pitt'in evinin ön kapısının kontrplak levhalarla kapatıldığı görülüyor. Bu da hırsızların muhtemelen giriş noktasının burası olduğunu gösteriyor. Ayrıca eve gelen bir servis aracındaki ekiplerin tamir çalışması yaptığı kameralara yansıdı.

BRAD PİTT O SIRADA JAPONYA'DAYDI

Brad Pitt'in, olay anında yurt dışında olduğu öğrenildi. Ünlü oyuncu, başrolünü üstlendiği "F1" filminin tanıtımı kapsamında Japonya'da basın turuna katılıyordu.

YILIN HIRSIZLIK HEDEFİ: ÜNLÜLER

Brad Pitt, 2025 yılında evleri soyulan ünlüler listesine katılan son isim oldu. Aynı yıl içinde Nicole Kidman ve Keith Urban, Jeremy Piven, Marshmello, Austin Butler, NBA oyuncusu Ty Jerome, LAFC futbolcusu Olivier Giroud ile "Selling Sunset" yıldızları Mary ve Romain Bonnet de benzer hırsızlık olaylarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (1)

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Ekonomi orada da iyi değil o zaman hırsızlar işi biliyor milyon dolarlık yağlı kapıları

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