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Boykot çağrılarının ardından Abdülkadir Özkan geri adım attı, firması tüm projelerden çekildi

Boykot çağrılarının ardından Abdülkadir Özkan geri adım attı, firması tüm projelerden çekildi
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Espressolab'i boykot edenler için "vatan haini" deyince tepkilerin odağı haline gelen, dünyaca ünlü sanatçılar Robbie Williams Muse ve Trevor Noah'ın İstanbul konserlerinin organizatörü DBL Entertainment'ın sahibi Abdülkadir Özkan geri adım attı. "Boykot" çağrılarının ardından Özkan, DBL Entertainment olarak projelerin tamamından çekildiklerini duyurdu.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı firmalar için boykot çağrısı yaptı. Özel'in boykot edilmesini istediği firmalar arasında ünlü kahve zinciri Espressolab de yer aldı.

ESPRESSOLAB'İ BOYKOT EDENLER İÇİN TEPKİ ÇEKEN İFADE

Dünyaca ünlü sanatçılar Robbie Williams, Muse ve Trevor Noah'ın İstanbul konserlerini organize eden DBL Entertainment şirketinin sahibi Abdülkadir Özkan'ın Espressolab'i boykot edenlere "vatan haini" demesi ise ortalığı karıştırdı.

"BOYKOT" ÇAĞRILARININ ARDINDAN ORGANİZASYON FİRMASI GERİ ADIM ATTI

DBL Entertainment'ın 2025 etkinlik takviminde Robbie Williams, Muse ve Trevor Noah'ın İstanbul'da sahne alacağının duyurulması üzerine, firma için "boykot" çağrısı yapıldı. Vatandaşların tepkisinin ardından DBL Entertainment'in sahibi Abdülkadir Özkan geri adım atmak zorunda kaldı.

"PAYLAŞIMIM BAĞLAMIMDAN KOPARILARAK FARKLI ANLAMLARA ÇEKİLDİ

Özkan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm projelerden çekildiklerini belirtti. Özkan açıklamasında şunları söyledi: "Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Yakın zamanda kişisel sosyal medya hesabımda yaptığım bir paylaşımın, bağlamından koparılarak farklı anlamlara çekilmesi ve kamuoyunda yarattığı hassasiyeti üzülerek takip ediyorum. Paylaşımımda, belirli bir işyerine yönelik şiddet eylemini eleştirirken, demokratik protesto hakkını kullanan gençlerin hedef alındığı gibi bir algı oluşması beni derinden rahatsız etmiştir.

"ŞİDDET EYLEMLERİ ÖZGÜRLÜK ALANLARINA ZARAR VERİYOR"

Türkiye'nin temel değerlerinden biri olan ifade ve protesto özgürlüğünün, şiddetten arındırılmış şekilde kullanılması gerektiğine inanan bir insanım. Toplumsal enerjinin yapıcı ve dönüştürücü gücüne her zaman inandım, inanmaya da devam ediyorum. Ancak şiddet içeren eylemlerin, bu özgürlük alanlarına zarar verdiğini ve kamu vicdanında da karşılık bulmadığını düşünüyorum.

"ELEŞTİRİMİN HEDEFİ BARIŞÇIL PROTESTO DEĞİL RADİKAL TUTUMLAR"

İfade etmek isterim ki; eleştirimin hedefi, gençliğin anayasal hakkını kullandığı barışçıl protesto değil, bu hakkı provoke ederek şiddet ortamı yaratmaya çalışan radikal tutumlardır. Yıllardır sanatın ve kültürün evrensel diliyle ülkemize katkı sunmak için çalışan bir insan olarak, toplumun her kesimiyle ortak zeminde buluşmanın öneminin bilincindeyim.

"PROJELERİN TAMAMINDAN ÇEKİLİYORUZ"

Bugüne dek hiçbir siyasi veya kurumsal destek almadan, yalnızca inandığımız vizyonla ülkemize dünyanın saygın sanatçılarını getirdik. Genç ve kararlı bir grup olarak, yaklaşık 20 yıldır dünya müzik sektörünün adeta "unuttuğu" ve özellikle gençliğimizin sahnede seyretmesi gerektiğine inandığımız Andrea Bocelli gibi dünya çapında sanatçıları Türkiye'de ağırlamaktan gurur duyduk. Bu başarıların, kişisel tartışmaların gölgesinde kalmasına izin vermek istemediğimden ve bu süreçte yaşananların, değerli ekip arkadaşlarımı ve yürüttüğümüz projeleri olumsuz etkilememesi adına DBL Entertainment olarak projelerin tamamından çekiliyoruz. Türkiye'nin ihtiyacı olan barış ve huzur ikliminde yeniden görüşmek üzere…"

Boykot çağrılarının ardından Abdülkadir Özkan geri adım attı, firması tüm projelerden çekildi

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıRealist:

Şuan protestocular sizin asıl müşterileriniz. Bu kitle izleyici kitleniz. Diyorsunuz ki haklarınız için protesto yapmayın ama size elit sanatçı getirdiğim zaman paranızı oraya harcayın.

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Haber YorumlarıROTA ANIMALS:

Özgürlük ve demokrasi isteyen birilerine vatan haini demek ahlaksizliktir

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Haber YorumlarıMurat Kara:

AKP uşağı ne olacal

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Haber YorumlarıAhmet Kocaman:

boş

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Haber YorumlarıMGk:

Netanyahu olsa aynı yerleri boykot ederdi ne kadar ortak yönleri var di mi....??

Yorum Beğen14
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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Onun Bunun Sirtindan RANT Saglayan, Bozuk Duzeni Firsat Bilip, Ulke Halkinin Barsaklarina Yerlesip Faydali Mineralleri Emerek Gecinen Bu Kisi, Siyasi Baglantilari Ile Arasira Sirtini Sivazlatarak Sivrilmisdir Buyuk Ihtimal Ile...

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Haber YorumlarıVATOZZ:

Bağlamından koparildimi? Yaa bu adam gerçekten Türk milletini ya aptal sanıyor yada dalga geçiyor.

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Haber Yorumlarısuleyman altıntaş:

Çobanın koyunları akın akın ekspressolaba destek için gidiyorlardı. Neden böyle olmuş ki ????

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