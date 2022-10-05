Boşanma Kararı Aldılar! Ayrılığın Perde Arkası

Bir süredir evliliklerinde sorun yaşadığı ileri sürülen çiftin, boşanma aşamasına geldiği ileri sürüldü.

"EVLİLİKLERİ ÇOK İYİ DEĞİL"

Page Six'in haberine göre; Gisele Bündchen ile Tom Brady, avukatlarla görüşmelere başladı. Kaynaklar, "Evlilikleri çok iyi bir konumda değil. Gisele, Tom'un kariyerini ailesine tercih ettiğini düşünüyor ve bundan bıktı.

Gisele'nin hayalleri ve gerçekleştirmek istedikleri şeyler var. Hedeflerini artık ertelemek istemiyor" ifadelerini kullandı.

Forbes'e göre gösteri dünyasının en zengin 16. kadını olan Bündchen, Elle Dergisi'ne verdiği bir röportajda Brady'nin yaptığı sporun çok şiddet içerdiğini ve onunla daha çok zaman geçirmek istediğini belirtmişti.

Öte yandan Tom Brady, geçtiğimiz yıl SiriusXM podcas'i Let's Go!'nun bir bölümünde kariyerinin aile hayatını nasıl etkilediği hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Brady, eşinin 2015'te podyumdan emekli olmasına rağmen hala hırslı ve başarmak istediklerinin olduğunu, bunun da aileyi bir arada tutan kişi olduğu için sorunlara yol açtığını söylemişti.

"EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM"

Gisele Bündchen ile evliliklerinin çok zor bir sorunla karşı karşıya olduğunu ifade eden Amerikan futbolcusu "Çocuklarla elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum! Gerçi daha çok orada olmayı isterdim ama sanırım çok fazla orada olsaydım, bilirsiniz, evde uzun süredir olup biten her şeyi alt üst etmemden de bıkıp usanabilirler" diye konuşmuştu.

GİSELE BÜNDCHEN KİMDİR?

Gisele Caroline Bündchen Brady (d. 20 Temmuz 1980, Brezilya ), Brezilyalı manken.

Moda sahnesi ile tanıştığı 1990 yılından bu yana birçok yazılı ve görsel reklamda ayrıca dergi kapaklarında yer almıştır. Dünyada aralarında ABD, Rusya, Brezilya, İtalya, Fransa, Meksika, Güney Kore ve Türkiye'nin bulunduğu 20'den fazla ülkede, markaların reklamlarında yer almaktadır. Forbes'e göre eğlence dünyasının en zengin 16. kadınıdır. 150 milyon dolarlık servetine, 2006 yılında 33 milyon dolar daha eklemiştir. Guinness Rekorlar Kitabı'nda dünyanın en zengin süper modeli olarak yer almaktadır.

Gisele, 2009 yılında Tom Brady ile evlenmişti.