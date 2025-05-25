Boris Johnson 9. Kez Baba Oldu

Boris Johnson 9. Kez Baba Oldu
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Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 60 yaşında 9. kez baba olduğunu açıkladı. Eşi Carrie Johnson, kızları Poppy Eliza Josephine Johnson'ın doğumunu duyurdu.

ESKİ İngiltere Başbakanı Boris Johnson 9'uncu kez baba olduğunu duyurdu.

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 60 yaşında 9'uncu kez baba oldu. Johnson'ın eşi Carrie Johnson, kızları Poppy Eliza Josephine Johnson'ın doğumunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Carrie Johnson paylaşımında, "Ne kadar güzel ve minik olduğuna inanamıyorum. İnanılmaz derecede şanslı hissediyorum. Hepimiz ona tamamen vurulduk. Doğduğundan itibaren bir dakika bile uyuduğumu sanmıyorum çünkü ona bakmaktan kendimi alamıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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