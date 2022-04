Boran Kuzum Ünlü Markanın Yüzü Oldu

Dünyanın en büyük markalı giyim şirketleri arasında yer alan Levi Strauss & Co., jean alanında global bir liderdir. Şirket, kadın, erkek ve çocuklar için Levi's®, Dockers®, Signature by Levi Strauss & Co.™, Denizen® ve ?and Beyond Yoga® markaları altında jean, spor giyim ve aksesuarlar tasarlayıp pazarlamaktadır. Şirketin ürünleri, dünya çapında zincir ve çok katlı mağazalar, online mağazalar ve yaklaşık 3.100 perakende ve shop-in-shop mağaza ile 110'dan fazla ülkeyi kapsayan küresel ayak izine sahip bir dağıtım ağında satılmaktadır. Levi Strauss & Co.,2021 yılında 5,8 milyar $ net ciro açıklamıştır.