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Bomba iddia: Şubat ayında evlenen Ebru Gündeş boşanma kararı aldı

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Şubat ayında kendisinden 12 yaş küçük iş insanı Murat Özdemir ile Dubai'de sürpriz şekilde evlenen Ebru Gündeş'in evliliğinde aradığı mutluluğu bulamadığı ve boşanma davası açtığı söylentisi magazin camiasında geniş yankı uyandırdı.

Güçlü sesiyle adından söz ettiren Ebru Gündeş, geçtiğimiz şubat ayında 4. kez nikah masasına oturdu. Kendisinden 12 yaş küçük iş insanı Murat Özdemir ile evlenen Gündeş'in mutluluğunun kısa sürdüğü iddia edildi.

EŞİNİN HİÇBİR KONSERİNE GİTMEDİ

Beyaz Magazin'den Pınar Eliçe, Ebru Gündeş'in evliliğinde kara bulutların dolaştığını ve şarkıcının boşanma kararı aldığını ileri sürdü. Ünlü şarkıcının evliliğinden dolayı pişmanlık yaşadığını belirten Eliçe "Ebru Gündeş'te bir pişmanlık söz konusu ama ne oldu tam içeriğini araştıracağım. Önümüzdeki günlerde bunun nedenini de söyleriz. Bir sıkıntı var. Benim aldığım çok önemli bir duyum ve iddia var ki 3 ile 5 ay arasında Ebru Gündeş'in boşanma davası açacağı söyleniyor" ifadelerini kullandı.

Murat Özdemir'in yoğun bir konser programı olan Ebru Gündeş'in hiçbir sahnesine gitmemesi ve ikilinin hiç yan yana görüntülenmemesi de boşanma iddiasını güçlendirdi. Gündeş'ten evliliğiyle ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Bomba iddia: Şubat ayında evlenen Ebru Gündeş boşanma kararı aldı

Bomba iddia: Şubat ayında evlenen Ebru Gündeş boşanma kararı aldı

Haberler.com / Kaan Güler - Magazin

Murat Özdemir Ebru Gündeş Dubai Magazin Haberler

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