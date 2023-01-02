Bomba iddia: Selin Ciğerci ile 2. kez boşanan Gökhan Çıra, 3. kez nikah masasına oturacak

Daha önce iki kez Selin Ciğerci'yle boşanan Gökhan Çıra'nın bir kadına evlilik teklifi ettiği iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu. Kime evlilik teklifi ettiği bilinmeyen Çıra, hayatındaki kişiyle ilgili sessizliğini koruyor.

Eski futbolcu Gökhan Çıra, 2019 yılında nikah masasına oturduğu Selin Ciğerci ile 2021 yılında tek celsede boşandı. 2022 yılında ayrılığa dayanamayarak 2. kez evlenen ikili, birkaç ay sonra yine boşandı. Ciğerci'yi aldattığını itiraf eden Çıra'nın bir süredir sevgilisi olduğunu ve evlilik kararı aldığı ileri sürüldü.

SELİN CİĞERCİ'YE BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Fenomenlere Dair Her Şey isimli Instagram hesabında yer alan görüntülerde Çıra'nın siyah saçlı bir kadına evlilik teklifi ettiği iddia edildi. Çıra'nın teklifi kime yaptığı bilinmezken kadının Selin Ciğerci'ye olan benzerliği dikkat çekti. Bir süredir özel hayatıyla ilgili sessizliğini koruyan Gökhan Çıra, evlilik teklifiyle ilgili de bir açıklama yapmadı.