Bomba iddia: Reza Zarrab, Miami'ye yerleşen Petek Dinçöz'e 700 bin dolarlık ev aldı

Türkiye'de bir dönem aşkları ve ayrılıklarıyla magazin camiasına damga vuran isimler arasında yer alan Petek Dinçöz, geçtiğimiz günlerde 8 yıllık evliliğini noktaladı. Eşi Serkan Kodaloğlu'ndan ayrıldıktan sonra Miami'ye taşınma kararı alan Dinçöz'ün Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşk yaşadığı ileri sürüldü. Konuyla ilgili açıklama yapan Zarrab'ın avukatı aşk iddiasını yalanlarken ikili hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

ZARRAB, PETEK DİNÇÖZ'E EV ALDI

Söylemezsem Olmaz programı sunucusu Bircan Bali, oğluyla Miami'ye taşınan Dinçöz'ün geçici olarak bir evde oturduğu yakın zamanda da Zarrab'ın kendisi için aldığı 700 bin dolarlık eve taşınacağını söyledi. Çiftin ev iddiası hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

Reza Zarrab'ın son hali

TEK CELSEDE BOŞANDI

41 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda boşandıklarını şu sözlerle duyurmuştu: Sn. Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık. Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek. Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle."

OĞLUYLA MİAMİ'YE YERLEŞTİ

Eşinden boşanan Petek Dinçöz radikal bir karar aldı. Dinçöz'ün, oğlu İrfan Aslan ile birlikte Amerika'nın Florida eyaletinde bulunan Miami'ye taşındı. Bu kararını da Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Petek Dinçöz, "Oğlumun yabancı dilini daha hızlı ve iyi geliştirebilmesi için bundan sonra ki süreçte eğitim ve öğretim yılını yurtdışında devam etmesini istediğim için, Miami'ye yerleşme kararı aldım. Bir süre işlerim doğrultusunda gidiş-dönüş yapacağım. Onun dışında burası çok güzel, alışmaya çalışıyoruz. Elimden geldiğince de Instagram'da aktif olmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.