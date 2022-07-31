Bolu magazin haberleri... Ünlü oyuncu Merve Boluğur ve Mert Aydın'ın bebek sevgisi
Edinilen Bolu haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Miya Beach'de görüntülenen ünlü oyuncu Merve Boluğur ve sevgilisi plajda bebek sevdi.
- Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Miya Beach'de görüntülenen ünlü oyuncu Merve Boluğur ve sevgilisi plajda bebek sevdi.
Ünlü oyuncu Merve Boluğur, sevgilisi Dj ve Aranjör Mert Aydın ile birlikte Bodrum Yalıkavak'taki Miya Beach'de görüntülendi. Plajda gördükleri bebeği kucağına alarak seven yeni aşıklar, kendilerini çeken gazetecileri fark edince hemen gözden kayboldu. - MUĞLA
İhlas Haber Ajansı / Magazin