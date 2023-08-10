BluTV'nin orijinal dizisi Magarsus bugün izleyiciyle buluşuyor

BluTV'nin, Hepsiburada Premium katkılarıyla yayınlanacak olan Magarsus dizisi bugün izleyiciyle buluşuyor. Dizinin başrollerini Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul, Merve Dizdar ve Ercan Kesal paylaşıyor. Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin, Hepsiburada Premium ile Magarsus'un önemli bir iş birliğine imza attığını belirtti.

Blutv'nin, Hepsiburada Premium katkılarıyla yayınlanacak orijinal dizisi "Magarsus" bugün izleyiciyle buluşacak.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, önceki gün galası yapılan dizinin başrollerini Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul, Merve Dizdar ve Ercan Kesal paylaşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BluTV CEO'su Deniz Şaşmaz Oflaz, Magarsus'un kendilerini çok heyecanlandıran bir iş olduğunu belirterek, "Bu coğrafyanın hikayelerini anlatmaya çok odaklandık. Magarsus da bunlardan biri." ifadelerini kullandı.

Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin ise Hepsiburada Premium ile Magarsus'un önemli bir iş birliğine imza attığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hepsiburada Premium ailesi olarak birinci yaş günümüzü kutluyoruz. Magarsus da bizim katkılarımızla gerçekleştirilen BluTV'nin harika bir yapımı. Hepsiburada Premium, Türkiye'nin ilk yerli e-ticaret sadakat programı ve bu programa dahil olanlara BluTV hediye ediliyor. Magarsus bu yılın en iddialı yapımı. Eminim fragmanları izlediğinizde neden destek olduğumuzu anlayacaksınız. İnanılmaz etkileyici. Şu anda halihazırda 7. Berlin TV Series Festivali'nde de ilk yurt dışı ödülünü aldı. Bu yüzden tüketicilerimizle kavuşturmak için çok heyecanlıyız."

Oyuncu Merve Dizdar, çok heyecanlı ve çok mutlu olduğunu aktararak, "Gördüğünüz gibi zaten ekibin hepsiyle oynamak, çalışmak benim için çok mutluluk vericiydi. Ama benim için yeni olan ilk defa Ozan ile çalışmam. İyi ki yönetmenimiz Ozan. Tansu bence dizi tarihinin de önemli karakterlerinden biri. Yurt dışında okumuş, şimdi de şirketin başına geçmeye çalışan bir karakterimiz. Biz Çağlar ile dizide kardeşiz. Başımıza neler geldiğini diziyi izledikten sonra göreceksiniz. Aile draması diyebilirim. Ama işin içinde birçok aksiyon da var." açıklamasında bulundu.

Oyuncu Çağlar Ertuğrul ise yapımcılara teşekkür ederek, "Çok güzel yazılmış bir iş. O yüzden çok gururluyum. Umarım seyirci de her zaman gururla ve güzel bir şekilde bu işi hatırlar. Oyuncu kadromuz da burada. Hepsi birbirinden yetenekli. Hepsiyle sahne paylaştığım için çok mutluyum. Bundan sonrası artık daha çok seyircide." ifadelerine yer verdi.

Diziyi, Hepsiburada Premium üyeleri, paket dahilindeki hediye BluTV üyelikleri sayesinde izleyebilecek. Geçen ay birinci yılını kutlayan Hepsiburada Premium'un 1 milyondan fazla üyesi bulunuyor.