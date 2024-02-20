Birlikte program sunan Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik arasında tartışma çıktı

Sık sık sunucularının değiştiği Söylemezsem Olmaz'ın yeni yorumcuları Hande Sarıoğlu, Yağmur Çevik ve Arto oldu. Programın sivri dilli iki kadın sunucusu hemcinslerinin aşktan beklentilerinden konuşurken birbirine girdi.

"BANA BÖYLE İTHAMLARDA BULUNAMAZSIN"

Ebru Gündeş'in evleneceği iddiası üzerine konuşan sunucularından Yağmur Çevik, "Erkek aşkı kadında bulur, kadın aşkı aşkta bulur" deyince Hande Sarıoğlu da "O sensin" diyerek karşılık verdi. Çevik'in imasına çok sinirlenen Sarıoğlu, "Bana böyle ithamlarda bulunamazsın! Benim parayla marayla işim olmaz nereden biliyorsun öyle olduğunu?" diyerek sert çıktı.

ARTO SAKİNLEŞTİRMEK YERİNE TARTIŞMAYI KÖRÜKLEDİ

Çevik ise canlı yayında yaşanan gerilimin ardından konuyu değiştirmeye çalışsa da Sarıoğlu'nun siniri geçmedi. İtham edildiği konuya sinirlenen Sarıoğlu, "Para mevzusunu bana döndürürsen benim kırmızı çizgim var. Beni böyle tanımlayamazsın" dedi. Programın diğer sunucusu Arto ise partnerlerini sakinleştirmek yerine "Ay beter olun canıma değsin" dedi.