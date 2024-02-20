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Birlikte program sunan Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik arasında tartışma çıktı

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Söylemezsem Olmaz'ın yeni sunucuları Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik kadınların aşk hayatıyla ilgili konuşurken birbirine girdi. Sarıoğlu, Çevik'in "Erkek aşkı kadında bulur, Kadın aşkı aşkta bulur" demesinin üzerine "Kadın paradır" bulur dedi. Çevik de "O sensin" deyince canlı yayında tartışmanın fitili ateşledi. Diğer yorumcu Arto ise partnerlerini ayırmak yerine "Oh beter olun" dedi.

Sık sık sunucularının değiştiği Söylemezsem Olmaz'ın yeni yorumcuları Hande Sarıoğlu, Yağmur Çevik ve Arto oldu. Programın sivri dilli iki kadın sunucusu hemcinslerinin aşktan beklentilerinden konuşurken birbirine girdi.

"BANA BÖYLE İTHAMLARDA BULUNAMAZSIN"

Ebru Gündeş'in evleneceği iddiası üzerine konuşan sunucularından Yağmur Çevik, "Erkek aşkı kadında bulur, kadın aşkı aşkta bulur" deyince Hande Sarıoğlu da "O sensin" diyerek karşılık verdi. Çevik'in imasına çok sinirlenen Sarıoğlu, "Bana böyle ithamlarda bulunamazsın! Benim parayla marayla işim olmaz nereden biliyorsun öyle olduğunu?" diyerek sert çıktı.

Birlikte program sunan Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik arasında tartışma çıktı

ARTO SAKİNLEŞTİRMEK YERİNE TARTIŞMAYI KÖRÜKLEDİ

Çevik ise canlı yayında yaşanan gerilimin ardından konuyu değiştirmeye çalışsa da Sarıoğlu'nun siniri geçmedi. İtham edildiği konuya sinirlenen Sarıoğlu, "Para mevzusunu bana döndürürsen benim kırmızı çizgim var. Beni böyle tanımlayamazsın" dedi. Programın diğer sunucusu Arto ise partnerlerini sakinleştirmek yerine "Ay beter olun canıma değsin" dedi.

Birlikte program sunan Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik arasında tartışma çıktı

Haberler.com Haber Merkezi / Betül Cirit - Magazin

Hande Sarıoğlu Beyaz TV Televizyon Magazin Haberler

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Yorumlar (3)

Ahmet AKGÜL:

klasik laik sistemin ürünleri...

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mehmet doğanay:

bi bitmediniz haaa......

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Bir Tonal Bir Nagual:

Ekşisözlükte bir gelenek vardır Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik kim ... şeklinde. güzel yakıştı bu habere de

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