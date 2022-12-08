Biri balkona çıplak çıktı, diğeri çıplak havuza girdi! İşte magazinin bomba olayları

Bir zamanlar magazin gündemine bomba gibi düşen olaylar birçok kişinin hala hafızasında olsa da 2000'li yıllardan sonra bu olaylar tarihin tozlu sayfalarına karıştı. İşte Sibel Can'ın çırılçıplak balkona çıkmasından, Hülya Avşar'ın çıplak şekilde havuzda spor yapmasına kadar bomba olaylar.

Yıllar geçse de bazı magazin olayları unutulmuyor. İşte o dönemin gündemine bomba gibi düşmüş olaylar.

Yıl 1996'yı gösteriyor. Sibel Can yaz tatilinin keyfini çıkartırken bikinisi asmak için çıktığı balkonda öyle bir yakalanmıştı ki. O dönemin en bomba olayıydı şüphesiz. Bir muhabirin sırf ünlü şarkıcının fotoğraflarını çekmek için aynı otelden rezervasyon yaptırmıştı. Sibel Can o muhabirin çırılçıplak şekilde kadrajına girmekten kurtulamamıştı. O anları yıllar sonra anlatan muhabiri olay sonrası yaşadığı sıkıntılardan dolayı mide kanaması geçirmiş.

Demet Akalın "Bir karıyı daha döveceğim, bir adaşımı sıkı döveceğim" diye açıklama yaptı. Akalın'ın bahsettiği kişitabii ki Demet Şener. 1999 sonlarında yaşanan bu olay, İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in adının birlikte anılmasıyla başladı.

Hülya Avşar, özel mülkünün havuzunda çıplak şekilde spor yaparken bir paparazzi onu çıplak olarak görüntülemişti. 2006 yılında yaşanan bu olayın danışıklı dövüş olduğu söylendi.

Hülya Avşar

Şarkıcı Doğuş, 18 yaşından küçük bir kızla cinsel ilişkiye girmek suçundan cezaevine girdi. Olay her iki taraf da 16 yaşındayken gerçekleşmiş. Doğuş'un ifadesi, birlikte olduğu kız arkadaşının da kendi isteği olduğu yönündeydi. Ancak yine de kanunlar ona 11 aylık hapis cezası verdi.

Doğuş