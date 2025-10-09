Haberler

Birce Akalay yasaklı madde operasyonu sonrası ilk kez görüntülendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında birçok ünlü isim ifadeye çağrıldı. Aralarında Birce Akalay'ın da bulunduğu isimler serbest bırakılırken, güzel oyuncu ilk kez sevgilisi Hakan Kurtaş'la sahilde görüntülendi. Akalay'ın neşeli hali dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma, sanat ve magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Savcılığın talimatıyla başlatılan operasyon kapsamında, çok sayıda tanınmış isim hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "uyuşturucu madde kullanımını özendirmek" suçlarından işlem başlatıldı.

Birce Akalay uyuşturucu operasyonu sonrası ilk kez görüntülendi

İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin ve Deren Talu, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray'ın da aralarında bulunduğu ünlü isimler İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na çağrıldı.

Birce Akalay uyuşturucu operasyonu sonrası ilk kez görüntülendi

Jandarma ekiplerince alınan kan, idrar ve saç örnekleri adli tıpa gönderilirken, ifadeleri tamamlanan tüm isimler serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Birce Akalay, bugün ilk kez kameralara yansıdı. Oyuncu, sevgilisi Hakan Kurtaş ile birlikte sahilde yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. İkilinin keyifli halleri dikkat çekerken, Akalay'ın yaşanan sürecin ardından moralinin yerinde olduğu görüldü.

