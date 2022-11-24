Bircan Bali, Ebru Gündeş'in Reza Zarrab ve Hadise'nin yasak aşkını nasıl öğrendiğini anlattı: Her şey gelen hediyeyle ortaya çıkmış

Hadise'nin Ebru Gündeş'le evli olduğu dönemde Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı iddiası magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Ebru Gündeş'in yasak aşkı nasıl öğrendiğini anlatan Bircan Bali, "Ebru Gündeş, yarışma çekimlerinde Hadise'ye gelen çantaya bakıyor. Faturada eşinin adını görünce her şey, öğreniyor" iddiasında bulundu.

Söylemezsem Olmaz sunucularından Seren Serengil, Hadise'nin o dönem Ebru Gündeş'le evli olan Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddia etti. Magazin gündemine oturan konuyla ilgili elinde belgelerin olduğunu söyleyen Serengil, dünkü canlı yayında ikilinin mesajlarını yayınlattı. Programın diğer sunucusu Bircan Bali ise Ebru Gündeş'in Hadise ve Reza Zarrab arasındaki yasak aşkı nasıl öğrendiğini anlattı.

"EBRU GÜNDEŞ, YASAK AŞKI GELEN HEDİYEYLE ÖĞRENDİ"

Hadise ile Reza Zarrab arasındaki yasak aşk iddiasıyla ilgili detaylar veren Bircan Bali, Ebru Gündeş'in ihaneti öğrendiği anı şu sözlerle anlattı: "Ebru Gündeş çevresinden duyduğu için şüpheleri vardı. Seda Sayan, koronavirüse yakalanıp O Ses Türkiye Yılbaşı çekimlerine gelemeyince Ebru Gündeş'i çağırıyorlar. Çekimler bitip herkes kulise gidince Hadise'ye bir çanta geliyor. Hadise çantayı saklamaya çalışırken Ebru Gündeş 'Aa ne güzel' diyerek çantayı açıyor. Faturada kocasının adını görüyor. Buna şahit olan diğer isim de Murat Boz'un menajeri. Olay Acun Medya'da cereyan ettiği için Acun Ilıcalı, Hadise'yi O Ses Türkiye'den gönderiyor."