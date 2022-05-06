Bircan Bali'den Şok Eden 'yasak Aşk' Açıklaması

Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali, geçtiğimiz günlerde kendisine beddua eden şarkıcı Mustafa Ceceli hakkında olay sözler söyledi. Sunucu Bircan Bali açıklamasında "Hacca gittiği dönemlerde çok güçlüydü, Hacı Mustafa o dönemlerde yaladı yuttu, herkesi kandırdı" dedi.

"EŞİNİ YASAK AŞKINLA ALDATTIĞINDA UYANDIK"

Bircan Bali Ceceli'nin gerçek yüzünün ortaya çıktığını söyleyerek "Nerede uyandık? Eşini yasak aşkınla aldattığında uyandık. Sana ne ya? Seni ne ilgilendirir benim yatak odam. O kadın senin yatak odanı kurcalasa patlayacaktın. Bize beddua etti, gerçek yüzü çıktı. İnsanlara küfürler ediyor" diyerek şoke etti.

Bali sinirlerine hakim olamayınca "Hacı Mustafa'nın küfür dolu Azerbaycan gezisi" diyerek çıkıştı.

BİRCAN BALİ KİMDİR?

Bircan Bali kimdir, kaç yaşında ve nereli; Bircan Bali, 4 Ocak 1988 tarihinde dünyaya geldi. Bircan Bali, 33 yaşındadır. Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz'da sunuculuk yapmaktadır.

Muğla Üniversitesi'nden mezun olan Bircan Bali, 6 Temmuz 2013 tarihinde Şenol İpek'le evlenmiştir. Çift, 2018 yılında boşanmıştır. Bircan Bali'nin baba tarafından memleketi aslen Adana'dır.

BİRCAN BALİ EŞİ KİM?

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' adlı magazin programının sunuculuğunu yapan Bircan Bali, 2019 yılında Avukat Ömer Gezen ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Saygı Karen adını verdiği çocuğu dünyaya geldi.

Çift, 25 Mart 2021'de sürpriz bir şekilde boşandı. Bircan Bali ve Ömer Gezen 2022 yılı itibarıyla ilişkilerine bir şans daha verdiğini duyurdu.

MUSTAFA CECELİ KİMDİR?

2 Kasım 1980 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Mustafa Ceceli, baba tarafından aslen Çankırılıdır, anne tarafından Romanya göçmenidir.

Müziğe olan ilgisi ailesi tarafından küçük yaşlarında farkedildi. 6 yaşında piyano ile tanıştı. 2 yıllık piyano eğitimi sonrası öğretmeni konservatuvar eğitimi almasını önerdi. Mustafa Ceceli, 8 yaşında TRT'de yayınlanan Köy Doktoru adlı bir dizide 13 bölüm rol aldı. Daha sonra da UNICEF için hazırlanan 'Can Suyu' adlı bir filmde oynadı.

Lise yıllarında amatör olarak şarkı düzenlemeleri yapmaya başladı. Üniversite sınavında Ankara Üniversitesi Veteriner Hekimliği bölümünü kazandı. Aynı dönemde arkadaşlarının kurduğu bir grupta klavye çaldı, bir taraftan da albüm yapmak isteyen sanatçılara demo kayıtlar hazırladı. Fakültenin 3. yılında tekrar üniversite sınavına girerek Yeditepe Üniversitesi İşletme bölümünü kazandı ve Ankara'daki müzik hayatını noktalayarak İstanbul'a geldi. Müzik hayatına 2003 yılında başladı. 2007 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde konuk sanatçı olarak Sezen Aksu'nun Unutamam şarkısını seslendirdi.

2008 yılında 'Limon Çiçekleri' adlı ilk single çalışmasıyla dinleyiciyle buluştu. 2009'da kendi adını taşıyan ilk albümü 'Mustafa Ceceli'yi yayınladı ve MÜ-YAP'tan altın plak ödülüne ayık görüldü. Kendi albüm çalışmalarının yanı sıra başka albümler için aranjörlük yaptı.

2008-2017 yılları arasında Sinem Gedik ile evli kaldı. Bu evliliğinden 'Arın' adlı bir oğlu oldu. İkinci evliğini 2017 yılında Selin İmer ile gerçekleştirdi.

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