Biran Damla Yılmaz, resim yapmaya yoğunlaştı

Son olarak 'Yasak Elma' dizisiyle ekranlarda olan Biran Damla Yılmaz, dizinin final yapması ile birlikte uzun zamandır en büyük tutkusu olan resim yapmaya yoğunlaştı. Fırsat buldukça tuvallerinin başına geçen güzel oyuncu yaptığı resimleri açtığı sosyal medya hesabında paylaşıyor. Oyuncun resimleri; sevenleri tarafından büyük ilgi görüyor ve satın alınmak isteniyor. Resim yapmanın en büyük terapilerinden biri olduğunu belirten Yılmaz, yaz aylarını dinlenerek ve hobilerine vakit ayırarak geçirirken bir yandan da yeni sezon için gelen teklifleri değerlendiriyor.