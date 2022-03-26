Eğlencenin dozunu kaçıran Ata Demirer, ayakta durmakta güçlük çekti

Sevilen komedyen Ata Demirer, önceki akşam Sulhi Aksüt ve Emre Kınay'ın da olduğu arkadaş grubuyla Cihangir'deki bir mekanda buluştu. Birlikte yemek yiyen grup, 8 saat zaman geçirdi. Alkolün dozunu kaçıran Demirer ise mekandan çıkarken zor anlar yaşadı.

ARKADAŞLARININ YARDIMIYLA AYAKTA DURDU

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, mekandan çıkan Ata Demirer, ayakta durmakta güçlük çekince arkadaşları yardıma koştu. Grup, Demirer'in kolundan tutarak aracına bindirdi. Muhabirlerin kilo, yeni proje ve Gülşen hakkındaki sorularına cevapsız kalan Demirer, basın mensuplarından uzaklaşmak için aracıyla tur attı. Görüntülenmediğini düşünen ünlü isim, 300 metre ilerideki evine geldi ancak araçtan inince de yürümekte güçlük çekti. Basın mensuplarına "İyi akşamlar" demekle yetinen komedyen, arkadaşlarının yardımıyla evine girdi.