Bir Gece Masalı'nda flaş ayrılık!

ATV'nin iddialı dizisi Bir Gece Masalı'nda karakteri ölen Yüsra Geyik, diziye veda etti.

Sevilen dizide bir süredir soğuk rüzgarlar esiyor. Aralık ayında Yüsra Geyik'in hem partneri Eren Vurdem'i hem de dizinin resmi sosyal medya hesabını takipten çıkarması, diziden ayrılacağının sinyallerini vermişti.

Dün akşam ekrana gelen bölümde ise Ceylan karakterinin trafik kazasında hayatını kaybetmesi ve Selim karakterinin onu gömmesi iddiaların doğru olduğunu gösterdi.

BEKLENEN PAYLAŞIM GELDİ

Geyik'in diziden ayrılıp ayrılmadığı merak edilirken ünlü oyuncu sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Geyik, Instagram'dan dizideki bir kesit paylaşarak "Bye" yazdı.

Ünlü oyuncunun bu paylaşımı diziden ayrıldığı iddialarını doğruladı.