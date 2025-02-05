İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi

İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve 7 yıla kadar hapis istemi
Özgür Özel'den İmamoğlu iddianamesine ilk tepki: El mi yaman, bey mi yaman göreceğiz?

İmamoğlu için istenen hapis cezasına Özgür Özel'den ilk tepki
Gazze'yi işgal planını açıkladığı basın toplantısında Trump'ı dumura uğratan soru

Gazze'yi işgal planını açıklayan Trump'ı dumura uğratan soru
Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı! Dikkat çeken isim detayı

Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı! Dikkat çeken Tuğçe Tayfur detayı

Bir Gece Masalı'nda flaş ayrılık!

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir Gece Masalı'nda sürpriz bir ayrılık yaşandı. Geyik'in hayat verdiği Ceylan, son yayınlanan bölümde trafik kazasında hayatını kaybetti. Geyik'ten konuyla ilgili 'Bye' paylaşımı geldi.

ATV'nin iddialı dizisi Bir Gece Masalı'nda karakteri ölen Yüsra Geyik, diziye veda etti.

Sevilen dizide bir süredir soğuk rüzgarlar esiyor. Aralık ayında Yüsra Geyik'in hem partneri Eren Vurdem'i hem de dizinin resmi sosyal medya hesabını takipten çıkarması, diziden ayrılacağının sinyallerini vermişti.

Dün akşam ekrana gelen bölümde ise Ceylan karakterinin trafik kazasında hayatını kaybetmesi ve Selim karakterinin onu gömmesi iddiaların doğru olduğunu gösterdi.

BEKLENEN PAYLAŞIM GELDİ

Geyik'in diziden ayrılıp ayrılmadığı merak edilirken ünlü oyuncu sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Geyik, Instagram'dan dizideki bir kesit paylaşarak "Bye" yazdı.

Bir Gece Masalı'nda flaş ayrılık! Partneriyle kavga etmişti

Ünlü oyuncunun bu paylaşımı diziden ayrıldığı iddialarını doğruladı.

Bir Gece Masalı'nda flaş ayrılık!
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
img

Taraftarın hayalini kurduğu yıldız Galatasaray'da
img

12 saatte 120 santimetre kar yağdı
img

Teğmenleri 3 yıldızlı komutan bile kurtaramamış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın'ın kardeşi hayatını kaybetti

Genç yaştaki kardeşi hayatını kaybetti
Hatay'da maç sonu sinirler gerildi! Şenol Güneş taraftarlarla tartıştı

Şenol Güneş'e Hatay'da şok tepki
Depremde günde ortalama 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler

Depremde günde 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler
Zehra Güneş'in makyajsız hali olay oldu

Makyajsız hali olay oldu
Suriye'nin çiçeği burnunda first lady'si tanıdık çıktı

Suriye'nin çiçeği burnunda fırst lady'si tanıdık çıktı
PTT, emeklilere yüzde 20 indirim kampanyası başlattı

Emeklilere yüzde 20 indirim kampanyası başladı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.