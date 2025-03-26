Bir Gece Masalı dizisinde şaşırtan ayrılık!

A Tv'nin fenomen dizisi Bir Gece Masalı, yeni sezonda reytinglerle tahtını korurken beklenmedik bir değişiklikle gündeme geldi. Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in sıra dışı kimyalarıyla ekranlara renk kattığı dizide, Sevde karakteriyle izleyiciyi büyüleyen İrem Altuğ, dizide rol aldığı meslektaşlarına teşekkür ederek projeden ayrılacağını duyurdu.

Komiser Mahir (Burak Deniz) ile Yörük kızı Canfeza'nın (Yazgı Coşkun) tutkulu hikâyesinin merkezinde yer alan karakterlerden biri olan Sevde, 26 bölüm boyunca izleyiciyle buluştu. Ancak Altuğ, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla bu yolculuğun sonuna geldiğini belirtti. Dizide Sevde karakterine hayat veren başarılı oyuncu İrem Altuğ, sosyal medya hesabından projeden ayrıldığını duyurdu.

AYRILIK HABERİNİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

İrem Altuğ, "26 bölüm yer aldığım Bir Gece Masalı'ndaki yolculuğumu tamamladım. Bu süreçte birlikte çalıştığım tüm meslektaşlarıma teşekkür ederim" sözleriyle veda etti.