Bir Gece Masalı dizisinde şaşırtan ayrılık!
ATV'nin popüler dizisi Bir Gece Masalı, yeni sezonda reytinglerde başarısını sürdürürken, İrem Altuğ'un beklenmedik ayrılığı gündeme geldi. Altuğ, Sevde karakteriyle 26 bölüm boyunca izleyicileri büyüledi. Ancak başarılı oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla diziden ayrıldığını açıkladı. Altuğ, yolculuğunu tamamladığını ve rol aldığı tüm meslektaşlarına teşekkür ettiğini belirtti.
A Tv'nin fenomen dizisi Bir Gece Masalı, yeni sezonda reytinglerle tahtını korurken beklenmedik bir değişiklikle gündeme geldi. Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in sıra dışı kimyalarıyla ekranlara renk kattığı dizide, Sevde karakteriyle izleyiciyi büyüleyen İrem Altuğ, dizide rol aldığı meslektaşlarına teşekkür ederek projeden ayrılacağını duyurdu.
Komiser Mahir (Burak Deniz) ile Yörük kızı Canfeza'nın (Yazgı Coşkun) tutkulu hikâyesinin merkezinde yer alan karakterlerden biri olan Sevde, 26 bölüm boyunca izleyiciyle buluştu. Ancak Altuğ, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla bu yolculuğun sonuna geldiğini belirtti. Dizide Sevde karakterine hayat veren başarılı oyuncu İrem Altuğ, sosyal medya hesabından projeden ayrıldığını duyurdu.
AYRILIK HABERİNİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
İrem Altuğ, "26 bölüm yer aldığım Bir Gece Masalı'ndaki yolculuğumu tamamladım. Bu süreçte birlikte çalıştığım tüm meslektaşlarıma teşekkür ederim" sözleriyle veda etti.