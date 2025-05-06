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Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

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Bir dönemin en popüler isimlerinden olan Nez, AVM'deki etkinlikte sahne aldı. Ünlü şarkıcının bu halini görenler "Son kullanma tarihi geçen Nez AVM'lere kadar düşmüş" demekten kendini alamadı.

2000'li yılların en popüler sahne isimlerinden biri olan şarkıcı Nez, uzun bir aranın ardından bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte hayranlarıyla buluştu. Sahne performansıyla dikkat çeken Nez'in etkinlikten görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılırken, kullanıcı yorumları da gecikmedi.

Bir dönemin en popüler ismiydi! Şimdilerde AVM'lere kadar düştü

"SON KULLANMA TARİHİ GEÇEN NEZ..."

Bazı sosyal medya kullanıcıları, geçmişte büyük sahnelerde boy gösteren sanatçının AVM sahnesine çıkmasını eleştirerek, "Son kullanma tarihi geçen Nez AVM'lere kadar düşmüş" şeklinde yorumlarda bulundu.

Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMustafa Yörükoglu:

Dilencilik mi yapmış sanki,işin büyüğü küçüğü olmaz.

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Haber Yorumlarıekolojixx a:

Ne Olmuş kadın Ekmeginde helal olsun , Dilan ve Kekolar gibi ülkeyi mi dolandırdı ,haber degeri yok

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Aq bu haber mi, dedikodu mu... Habercimisiniz mahalle karisimi...

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Haber YorumlarıDerunum:

Bunu diyenlere söylüyorum, hâlâ hayattan ders çıkarmamışlar besbelli: Ne oldum değil, ne olacağım demeli. Sizin de ne olacağınız belli değil, hayat devam ediyor…

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Haber YorumlarıOSMAN HEZER:

Ne ahlaktan yoksun bir haber sitesinin. Ne demek AVM lere kadar düşmüş. Bu nasıl saygısızca ve küçük düşürücü ifade.Asil sizin ahlakiniz ve insani değerleriniz ayaklar altında. Utanmalisiniz bu başlıktan

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Haber YorumlarıKadir Tokay:

Onun bunun altına yatacağına namuslu iş yapması daha iyi.

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