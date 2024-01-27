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Bir dönem pavyonda çalışan Mustafa Ertürk'ten İnci Taneleri yorumu: Olayların yüzde 10'u anlatılıyor, 13 yaşındaki çocuğa peşkeş çekiliyordu

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İnci Taneleri dizisiyle popüler olan ve birçok kişi tarafından danslarının yapıldığı pavyonların gösterildiği gibi güzel yerler olmadığını söyleyen sanatçı Mustafa Ertürk, "Bir dönem pavyonda çalıştım, dizide olayların anca yüzde 10 yansımış. 13-14 yaşında çocukların peşkeş çekildiği pavyonlar gördüm" dedi.

Başrollerini Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün paylaştığı İnci Taneleri dizisindeki pavyon sahnesi ve dansı ortalığı kasıp kavurdu. Pavyon dansının öğrenilmesi için kursların dahi açılmasının ardından konuşan Türk Sanat Müziği Sanatçısı Mustafa Ertürk, pavyonların dizide gösterildiği gibi güzel yerler olmadığını belirterek gördüğü olayları anlattı.

"13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA PEŞKEŞ ÇEKİLDİĞİ PAVYONLAR GÖRDÜM"

Durak Medya'ya konuşan Mustafa Ertürk, "Bence çok başarılı bir dizi ve kesinlikle abartı yok az bile yansıtmışlar. Ben Ankara pavyonlarını bilen biri olarak gayet usturuplu buldum. Yani dönen olayların anca yüzde 10 yansımış. 13-14 yaşında çocukların peşkeş çekildiği pavyonlar gördüm. Tabii ki ben orada müzisyen olarak bulundum. Hatta içim sızladığı için işten ayrıldım. Zorla tutulanlar, intiharlar ve daha bir çok şey" dedi.

Bir dönem pavyonda çalışan Mustafa Ertürk'ten İnci Taneleri yorumu: 13 yaşındaki çocuğa peşkeş çekiliyordu

Bir dönem pavyonda çalışan Mustafa Ertürk'ten İnci Taneleri yorumu: 13 yaşındaki çocuğa peşkeş çekiliyordu

Bir dönem pavyonda çalışan Mustafa Ertürk'ten İnci Taneleri yorumu: 13 yaşındaki çocuğa peşkeş çekiliyordu

Bir dönem pavyonda çalışan Mustafa Ertürk'ten İnci Taneleri yorumu: 13 yaşındaki çocuğa peşkeş çekiliyordu

Ecem Altan
Ecem Altan
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