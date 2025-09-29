Bir dönem 130 kilo olan Akın Akınözü'nden şaşırtan zayıflama itiraf

YouTube programına konuk oldu. Ünlü oyuncu, bir dönem çok kilolu olduğunu, 130 kiloya kadar çıktığını ve bu kiloları aşk acısı sayesinde verdiğini anlattı.

Başarılı oyuncu, geçmişte yaşadığı kilolu dönemle ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu. Manuel tartının 120 kiloya kadar ölçüm yaptığını söyleyen Akınözü, bu sınırı aştığını ve o dönem kilolarını ailesinden gizlediğini dile getirdi. Ünlü oyuncu, "120'yi ben saklıyordum bizimkilerden. Manuel tartı vardı, 120'ye kadar geliyordu. Ben 120'yi aşıyordum, 130'dum" sözleriyle süreci aktardı.

Akınözü, fazla kilolarından kurtulmasında sporun yanı sıra aşk acısının büyük bir rol oynadığını da itiraf etti. Oyuncu, "Hoşlandığım bir kız vardı. Aşk acısı yüzünden zayıfladım. Hâlâ iletişimimiz devam ediyor. Teşekkür ediyorum ona, beni daha iyi bir ben yaptığı için" diyerek yaşadığı dönüşümü anlattı.

Ünlü oyuncu, hoşlandığı kişinin kilosu hakkında yaptığı bir yorumun hayatında dönüm noktası olduğunu belirterek, "O çok kilolu gibi bir laf etmişti. Vallahi onu deyince o bir koydu bana" ifadelerini kullandı.