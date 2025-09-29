Haberler

Bir dönem 130 kilo olan Akın Akınözü'nden şaşırtan zayıflama itiraf

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Bir dönem 130 kilo olan Akın Akınözü'nden şaşırtan zayıflama itiraf
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akın Akınözü, geçmişte 130 kiloya kadar çıktığını ve bu kiloları aşk acısıyla verdiğini anlattı. Ünlü oyuncu, fazla kilolarını ailesinden gizlediğini ve hoşlandığı kişinin sözlerinin hayatında dönüm noktası olduğunu söyledi.

YouTube programına konuk oldu. Ünlü oyuncu, bir dönem çok kilolu olduğunu, 130 kiloya kadar çıktığını ve bu kiloları aşk acısı sayesinde verdiğini anlattı.

Bir dönem 130 kilo olan Akın Akınözü'nden şaşırtan zayıflama itiraf

Başarılı oyuncu, geçmişte yaşadığı kilolu dönemle ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu. Manuel tartının 120 kiloya kadar ölçüm yaptığını söyleyen Akınözü, bu sınırı aştığını ve o dönem kilolarını ailesinden gizlediğini dile getirdi. Ünlü oyuncu, "120'yi ben saklıyordum bizimkilerden. Manuel tartı vardı, 120'ye kadar geliyordu. Ben 120'yi aşıyordum, 130'dum" sözleriyle süreci aktardı.

Bir dönem 130 kilo olan Akın Akınözü'nden şaşırtan zayıflama itiraf

Akınözü, fazla kilolarından kurtulmasında sporun yanı sıra aşk acısının büyük bir rol oynadığını da itiraf etti. Oyuncu, "Hoşlandığım bir kız vardı. Aşk acısı yüzünden zayıfladım. Hâlâ iletişimimiz devam ediyor. Teşekkür ediyorum ona, beni daha iyi bir ben yaptığı için" diyerek yaşadığı dönüşümü anlattı.

Bir dönem 130 kilo olan Akın Akınözü'nden şaşırtan zayıflama itiraf

Ünlü oyuncu, hoşlandığı kişinin kilosu hakkında yaptığı bir yorumun hayatında dönüm noktası olduğunu belirterek, "O çok kilolu gibi bir laf etmişti. Vallahi onu deyince o bir koydu bana" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıonur:

Bu ünlüler sürekli uydurma bir geçmiş ile insanlara bişeyler anlatıyorlar da biz inanmıyoruz..Aileden kilo nasıl gizlenir çarşaf mı giydin :)))

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en büyük köprüsü açıldı

Dünyanın en büyük köprüsü açıldı! 2 saatlik yol 2 dakikaya düştü
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti

Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.