Bir deri bir kemik kalan Dilan Tatlıses Dörter yatakta poz verdi, eşinden yorum gecikmedi: Sırrını açıkla

Yatakta çektiği bir pozuyla adından söz ettiren İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Tatlıses Dörter, verdiği kilolarla şaşkına çevirdi. Eşinin pozuna sessiz kalmayarak verdiği kilolara dikkat çeken Levent Dörter "Zayıflama sırrını bize de açıkla" yorumunu yaptı.

İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcılık yapan kızı Dilan Tatlıses Dörter, son zamanlarda verdiği kilolarla adından söz ettirdi. Sosyal medya hesabından yatakta verdiği pozu paylaşan Dilan Tatlıses Dörter, bir deri bir kemik haline eşi Levent Dörter'den de "Zayıflama sırrını açıkla" yorumu gecikmedi.

"ZAYIFLAMA SIRRINI AÇIKLA"

Geçtiğimiz sene kendisi gibi şarkıcı Levent Dörter ile nikah masasına oturan Dilan Tatlıses Dörter, kısa sürede fazla kilolarını vererek iğne ipliğe döndü. Instagram hesabından yatakta çektiği mini şortlu pozunu paylaşan kuş dili ile "Ben seni seviyorum" notunu yazdı. Güzel şarkıcının paylaşımına yorum yapan eşi ise "Zayıflama sırrını bize de açıkla" dedi. Dilan Dörter de eşine "Olmaz, önce sen açıkla" cevabını verdi.