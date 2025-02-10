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Bir Behzat Ç. Hikayesi ekibi sete çıktı: Setten ilk kare geldi

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Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı Behzat Ç. ekibi, üçüncü sezon için sete çıktı. BluTv, dizinin sete çıktığını 'Amirim sete çıktı. Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi yeni sezonuyla geliyor!' sözleriyle duyurdu.

Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı, bir dönemin efsane dizisi Behzat Ç. ekibi, yeni sezon için sete çıktı. Dijital bir platformda yayına girecek olan dizinin setinden ilk kare de geldi.

Behzat Ç. dizisinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, CHP'den Etimesgut Belediye Başkanı seçilmeden önce diziyle anlaşmış ve sahnelerini mesai saatleri dışında çekeceğini söylemişti.

"AMİRİM SETE ÇIKTI"

İzleyicilerin büyük bir heyecanla beklediği Behzat Ç.'nin sete çıktığını BluTv, "Müjdemizi isteriz. Amirim sete çıktı. Çekiç ve Gül: Bir #BehzatÇ. Hikayesi yeni sezonuyla geliyor!" sözleriyle sosyal medyadan duyurdu.

İşte setten ilk kare...

Bir Behzat Ç. Hikayesi ekibi sete çıktı: Setten ilk kare geldi

SAVCI ESRA GERİ DÖNÜYOR

Öte yandan bir süredir konuşulan Savcı Esra iddialarını da BluTV, Instagram'dan yaptığı paylaşımla doğrulandı. Canan Ergüder'in döneceği müjdelenen 36 saniyelik bir ses kaydı izleyiciyle buluştu.

Yapımcılığını Ortaks Yapım'ın üstlendiği 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin üçüncü sezon kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Canan Ergüder, Berkan Şal, Güven Kıraç, Ege Aydan, Halil Babür, Derin Beşikçioğlu, Eray Eserol, Selen Öztürk, Eray Eserol, Selen Öztürk, Kaan Sevi, Emrah Elçiboğa, Ayça Eren, Önder Selen yer alıyor.

Bir Behzat Ç. Hikayesi ekibi sete çıktı: Setten ilk kare geldi
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıgirilmez:

asıl hikaye Etimesgut belediyesinde

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Haber YorumlarıHALİS ER:

adama bak yaaa tam bir hayal kırıklığı, belediye başkanlığını yapmayıp film çeviriyor. yuh artık.

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