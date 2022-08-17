Denizli yerel: Merkezefendi Belediyesi, Akkonak'ta Filmi Keyfi Yaşatı

Denizli haber... Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Açık Hava Sinema Geceleri’, bu kez Akkonak Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Binlerce kişinin katıldığı etkinlikte Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Sizlerle bir arada olmak bizlere büyük bir enerji, heyecan ve mutluluk veriyor. Bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim” dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen 'Açık Hava Sinema Geceleri', bu kez Akkonak Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Binlerce kişinin katıldığı etkinlikte Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Sizlerle bir arada olmak bizlere büyük bir enerji, heyecan ve mutluluk veriyor. Bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim" dedi.

Merkezefendi Belediyesi kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında 'Açık Hava Sinema Geceleri' düzenlemeye devam ediyor. Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı, Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Barış Yıldız, Devrim Yakut ve Erdal Tosun gibi isimlerin rol aldığı 'Düğün Dernek 2' filmi beyaz perdeye yansıtıldı.

Aileleriyle birlikte açık hava sinemasını izlemek üzere Hacı Hasan Ali Kömürcüoğlu Ortaokulu bahçesini dolduran Merkezefendi'lilere, nostalji atmosfer yaratılması adına patlamış mısır ve gazoz ikramında da bulunuldu. Etkinlik alanına kurulan dev ekranda Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da vatandaşlara eşlik etti.

"HALKIMIZIN YOĞUN KATILIMI BİZLERİ MUTLU EDİYOR"

Başkan Doğan, "Sizlerle bir arada olmak bizlere büyük bir enerji, heyecan ve mutluluk veriyor. Bugün burada bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Bu güzel yaz akşamında hep birlikte keyifli güzel bir vakit geçireceğiz. Güzel projelerle karşınıza çıkmaya devam ediyoruz. Önceden mahallelerimizde keyifli sinema günleri ve geceleri olurdu. Bu geleneği ilçemizde devam ettirmek istiyoruz. Mahalle halkını kaynaştırmak ve bizler ile birlikte bir arada olmasını sağlamak adına bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Merkezefendili hemşehrilerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.