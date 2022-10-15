Billur Kalkavan... HAYATINI KAYBETTİ!

Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden 59 yaşındaki oyuncu Billur Kalkavan hayatını kaybetti.

Kanserle mücadele eden oyuncu Billur Kalkavan tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Pek çok dizi ve filmde rol alan Billur Kalkavan'a COVID-19 tedavisi sonrası akciğer kanseri teşhisi konulmuştu. Tedavi gören Kalkan'ın kalp durmasına bağlı hayatını kaybettiği öğrenildi.

"MANTAR ENFEKSİYONA SEBEP OLDU"

Yaklaşık 6 aydır akciğer kanseri tedavisi gören oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan, 59 yaşında hayata veda etti.

Kalkavan'ın erkek arkadaşı Buğra Bahadırlı, "Kanser tedavisi iyi gidiyordu.

Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş.

O mantar da enfeksiyona neden olmuş. Buna bağlı olarak bağışıklık sitemi iyice zayıfladı.

Son iki hafta ne yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. İki gün önce yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı.

Sabah 3.45'te kalbi durdu." dedi. Bahadırlı cenaze törenine ilişkin olarak, "Cenaze töreni henüz belli değil.

Nereye defnedeceğimizi kardeşiyle karar vereceğiz. Büyük bir olasılıkla pazartesi günü defnederiz." ifadelerini kullandı.

59 yaşındaki Billur Kalkavan'ın ölümünü yakın arkadaşı yönetmen Hamdi Alkan duyurdu. Alkan, "Çok üzgünüm… Işıklar içinde uyu canım Billur" dedi.