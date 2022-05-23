Billur Kalkavan... HASTALIĞINI HAMDİ ALKAN'IN PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKARDI! - Haberler

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Billur Kalkavan... HASTALIĞINI HAMDİ ALKAN'IN PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKARDI!

Magazinkolik - Magazin
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Billur Kalkavan... HASTALIĞINI HAMDİ ALKAN'IN PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKARDI!

59 yaşındaki sanatçı Billur Kalkavan'dan üzücü haber geldi. Ünlü oyuncu akciğer kanserine yakalandı. Kalkavan'ın son halini ise ünlü yönetmen Hamdi Alkan paylaştı. Sanatçının saçlarını kazıttığı görüldü.

Hamdi Alkan'ın paylaştığı fotoğrafla Billur Kalkavan'ın bir süredir kanser tedavisi gördüğü ortaya çıktı.

Alkan, ünlü Oyuncu ile fotoğrafını "Canım dostum Billur Kalkavan'a acil şifalar diliyorum.

Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir. Daima yanındayım" notuyla paylaştı.

Billur Kalkavan... HASTALIĞINI HAMDİ ALKAN'IN PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKARDI!

Özel bir hastanede tedavi gören Kalkavan'ın bu süreçte en büyük destekçisi kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Buğra Bahadırlı.

Billur Kalkavan... HASTALIĞINI HAMDİ ALKAN'IN PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKARDI!

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