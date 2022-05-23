Billur Kalkavan... HASTALIĞINI HAMDİ ALKAN'IN PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKARDI! - Haberler

Hamdi Alkan'ın paylaştığı fotoğrafla Billur Kalkavan'ın bir süredir kanser tedavisi gördüğü ortaya çıktı.

Alkan, ünlü Oyuncu ile fotoğrafını "Canım dostum Billur Kalkavan'a acil şifalar diliyorum.

Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir. Daima yanındayım" notuyla paylaştı.

Özel bir hastanede tedavi gören Kalkavan'ın bu süreçte en büyük destekçisi kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Buğra Bahadırlı.

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