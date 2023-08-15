Bikiniyle dans ettiği videoyu 'Benden sonra umre' notuyla paylaşan Tuğba Ekinci'ye tepki yağıyor

Bikiniyle evde dans ettiği videoyu "Benden sonra umre" notuyla yayınlayan şarkıcı Tuğba Ekinci tepki çekti. Birçok kullanıcı, dini değerler üzerinden paylaşım yapan Ekinci'ye "Böyle bir videoya umre kelimesini nasıl yakıştırdın" dedi.

Son yıllarda şarkılarının yanı sıra gündeme dair yaptığı yorumlar ve cesur paylaşımlarıyla sık sık konuşulan Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından evde bikiniyle dans ettiği anları "Benden sonra umre" notuyla paylaştı. Ekinci'nin açıklamasında umreden bahsetmesi takipçilerini kızdırdı.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Sezen Aksu'nun Kahpe Kader şarkısını yorumlayan Tuğba Ekinci, evde kendi klibini açarak bikiniyle dans etti. Oynarken kendinden geçen Ekinci, o anları Instagram hesabından yayınlayarak "Benden sonra umre" notunu yazdı. Açıklamasıyla takipçilerini kızdıran Ekinci için "Şu işlerinize dini katmayın" ve "Böyle bir videoya umre kelimesini nasıl yakıştırdın" yorumu yapıldı.