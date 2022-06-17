Bikinili videosunu yayınlayan Selin Ciğerci'ye Gökhan Çıra'dan yorum: Saçından ayağına kadar benim
Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Diyet ve spor yaparak 13 kilo veren Selin Cİğerci, sosyal medya hesabından bikinili bir videosunu yayınladı. Fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Ciğerci'nin paylaşımını gören eşi Gökhan Çıra ise "Saçından ayağına kadar benim" yorumunu yaptı.
Çenesini eriten ve gözlerini yukarı çektiren sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, düzenli spor ve diyet yaparak tamı tamına 13 kilo verdi. Son zamanlarda fiziğiyle dikkat çeken Ciğerci, geçtiğimiz haftalarda eski eşi Gökhan Çıra ile ikinci kez nikah masasına oturdu.
"SAÇINDAN AYAĞINA KADAR BENİM"
Şimdilerde tatil sezonunu açan Selin Ciğerci, sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Instagram'da 4,5 milyon takipçisi bulunan Ciğerci, son olarak plajda renkli bikinisiyle çektirdiği videoyu yayınladı. Ciğerci'nin paylaşımına eşi Gökhan Çıra'dan yorum gecikmedi. Çıra, eşinin paylaşımına "Saçından ayağına kadar benim" yorumunu yaptı.