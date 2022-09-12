Bikinili pozlarını paylaşan 44 yaşındaki Emine Ün, fiziğiyle görenleri hayran bırakıyor

Kardeşi ve eski eşinin aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen oyuncu Emine Ün, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı. Güzelliğiyle göz kamaştıran 44 yaşındaki Ün, kusursuz fiziğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekti.

Bir döneme damgasını vuran 44 yaşındaki Emine Ün'ün kız kardeşi ve eski eşinin ihanetiyle sarsıldığı iddia edildi. Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Ün, sosyal medya hesabından yayınladığı tatil pozlarıyla da gündeme geliyor.

BİKİNİLİ POZLARINI PAYLAŞTI

Instagram hesabını aktif şekilde kullanan ve bir hafta önce pembe mayolu pozlarını yayınlayan 44 yaşındaki Emine Ün, bu sefer de bikinili pozlarını paylaştı. Şimdilerde Bodrum'da tatilin tadını çıkaran ünlü isim, yeşil desenli bikinisiyle verdiği pozları "Bodrum Bodrum" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Emine Ün'ün kusursuz fiziği de görenleri kendine hayran bıraktı.