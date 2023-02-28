Biberin kilosunu gören Armağan Çağlayan, isyan etti: 60 TL olmuş, nutkum tutuldu

YouTube kanalında yayınlanan videolarla adından söz ettiren başarılı yapımcı ve sunucu Armağan Çağlayan, geçtiğimiz aylarda kansere yakalandı. YouTube kanalındaki çekimleri durduran ve biraz daha sakin bir hayat yaşama kararı alan ünlü isim, gıda ürünlerine gelen zamma isyan etti.

"NUTKUM TUTULDU"

Sosyal medya hesaplarından sık sık gündeme dair yaptığı yorumlarla adından söz ettiren Armağan Çağlayan, Twitter hesabından sivri biberin kilosunun 60 TL olmasına isyan ederek "Nutkum tutuldu" ifadelerini kullandı. Çağlayan'ın paylaşımı kısa sürede gündem olurken takipçileri de sebze ve meyvelere gelen zamları yazmaya başladı.

DEPREM SONRASI BELEDİYEDEN ALDIĞI CEVABA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Armağan Çağlayan, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından İstanbul'daki evini kontrol ettirmek istemiş ancak aldığı karara tepki göstermişti. İstanbul'da oturduğu evin depreme dayanıklı olup olmadığını öğrenmek isteyen Çağlayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda belediyeye başvurduğunu ancak defalarca kez olumsuz cevap aldığını söyleyerek "Bir de şöyle bir şey var. İstanbul'da oturduğum evi kontrol ettirmek için defalarca belediyeye başvurdum. Her seferinde aynı yanıtı aldım: '1999 depreminden sonra yapılan binalar sağlam, onları kontrol etmiyoruz!' Ve kontrol ettirmeyi başaramadım" demişti.