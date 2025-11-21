'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

"Bez Bebek" dizisindeki rolüyle tanınan Asena Keskinci'nin yıllar sonra açıkladığı şiddet ve mobbing iddiaları gündemdeki yerini korurken, iddiaların hedefindeki Evrim Akın'dan avukatı aracılığıyla yalanlama geldi. Tartışmalar sürerken usta oyuncu Gül Onat'tan Akın'a destek açıklaması geldi.

"Bez Bebek" dizisinde canlandırdığı Yağmur karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan Asena Keskinci, uzun süren sessizliğini bozarak çocukluk döneminde sette yaşadığını iddia ettiği olayları anlattı. Genç oyuncu, rol arkadaşı Evrim Akın tarafından hem psikolojik hem fiziksel şiddete maruz kaldığını öne sürdü. Annesi ve babasının boşanma aşamasında olduğunu öğrenen Akın'ın kendisine, "Seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?" dediğini ileri süren Keskinci, açıklamalarıyla magazin gündemini sarstı.

Keskinci, iddialarını bir adım daha ileri götürerek, ailesinin dağılmasında da Akın'ın etkisi olduğunu ima etti. Genç oyuncunun, "Evrim Akın, yıllardır babamla birlikte aynı evde yaşıyor" sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

AKIN CEPHESİNDEN YALANLAMA

İddiaların hızla yayılmasının ardından Evrim Akın cephesinden açıklama geldi. Ünlü oyuncunun avukatı, Keskinci'nin sosyal medya paylaşımlarında dile getirdiği olayların "tamamen hayal ürünü ve gerçek dışı" olduğunu belirterek tüm iddiaları reddetti. Avukatı, söz konusu söylemlerin gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunun yanlış yönlendirildiğini ifade etti.

GÜL ONAT'TAN DESTEK: VİCDAN DİYORUM, ALLAH KORKUSU

Tam bu süreçte dikkat çeken bir çıkış da, Köstebekgiller: Sihirli Orman filminde hem Evrim Akın hem de Asena Keskinci ile birlikte rol alan usta oyuncu Gül Onattan geldi. "Sihirli Annem" dizisinin efsanevi Perihan perisi olarak hafızalarda yer eden Onat, Instagram hesabından yaptığı açıklamada Evrim Akın'a destek oldu. Onat, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Evrim Akın Mustafa Kotan Köstebekgiiler seti Sevgili Evrimin sağdan soldan karalama bombardımanına tutulduğunu esefle görüyorum 2015 yılında Mustafa Kotan yönetiminde Kösrebekgiller Sihirli Orman filminde çalıştım Son derece ılımlı keyifli bir çalışmaydı Asena kendisine böylesine kötülüğü dokunan bir insanla neden bu kadar ılımlı ve sorunsuz çalıştı acaba Evrim Akın tanıdığım en sevgi dolu hayvan dostu ve çok yardım sever bir insandır Bu karalama kampanyasını başlatanları şiddetle kınıyor Vicdan diyorum Vicdan ve Allah korkusu