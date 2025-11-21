Haberler

"Bez Bebek" tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"Bez Bebek" dizisiyle tanınan Asena Keskinci'nin yıllar sonra ortaya attığı mobbing ve şiddet iddiaları gündemi sarsarken, Evrim Akın cephesi suçlamaları reddetti. Tartışma büyürken aynı projede yer alan usta oyuncu Gül Onat, "Evrim karalama bombardımanına tutuluyor" ve "Tanıdığım en sevgi dolu, yardımsever insanlardan biridir" sözleriyle Akın'a destek verdi.

  • Asena Keskinci, Evrim Akın tarafından psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını iddia etti.
  • Evrim Akın'ın avukatı, Asena Keskinci'nin iddialarını tamamen hayal ürünü ve gerçek dışı olarak reddetti.
  • Gül Onat, Evrim Akın'ı destekleyen bir açıklama yaptı.

"Bez Bebek" dizisindeki rolüyle tanınan Asena Keskinci'nin yıllar sonra açıkladığı şiddet ve mobbing iddiaları gündemdeki yerini korurken, iddiaların hedefindeki Evrim Akın'dan avukatı aracılığıyla yalanlama geldi. Tartışmalar sürerken usta oyuncu Gül Onat'tan Akın'a destek açıklaması geldi.

'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

"Bez Bebek" dizisinde canlandırdığı Yağmur karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan Asena Keskinci, uzun süren sessizliğini bozarak çocukluk döneminde sette yaşadığını iddia ettiği olayları anlattı. Genç oyuncu, rol arkadaşı Evrim Akın tarafından hem psikolojik hem fiziksel şiddete maruz kaldığını öne sürdü. Annesi ve babasının boşanma aşamasında olduğunu öğrenen Akın'ın kendisine, "Seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?" dediğini ileri süren Keskinci, açıklamalarıyla magazin gündemini sarstı.

'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Keskinci, iddialarını bir adım daha ileri götürerek, ailesinin dağılmasında da Akın'ın etkisi olduğunu ima etti. Genç oyuncunun, "Evrim Akın, yıllardır babamla birlikte aynı evde yaşıyor" sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

AKIN CEPHESİNDEN YALANLAMA

İddiaların hızla yayılmasının ardından Evrim Akın cephesinden açıklama geldi. Ünlü oyuncunun avukatı, Keskinci'nin sosyal medya paylaşımlarında dile getirdiği olayların "tamamen hayal ürünü ve gerçek dışı" olduğunu belirterek tüm iddiaları reddetti. Avukatı, söz konusu söylemlerin gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunun yanlış yönlendirildiğini ifade etti.

'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

GÜL ONAT'TAN DESTEK: VİCDAN DİYORUM, ALLAH KORKUSU

Tam bu süreçte dikkat çeken bir çıkış da, Köstebekgiller: Sihirli Orman filminde hem Evrim Akın hem de Asena Keskinci ile birlikte rol alan usta oyuncu Gül Onattan geldi. "Sihirli Annem" dizisinin efsanevi Perihan perisi olarak hafızalarda yer eden Onat, Instagram hesabından yaptığı açıklamada Evrim Akın'a destek oldu. Onat, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Evrim Akın Mustafa Kotan Köstebekgiiler seti Sevgili Evrimin sağdan soldan karalama bombardımanına tutulduğunu esefle görüyorum 2015 yılında Mustafa Kotan yönetiminde Kösrebekgiller Sihirli Orman filminde çalıştım Son derece ılımlı keyifli bir çalışmaydı Asena kendisine böylesine kötülüğü dokunan bir insanla neden bu kadar ılımlı ve sorunsuz çalıştı acaba Evrim Akın tanıdığım en sevgi dolu hayvan dostu ve çok yardım sever bir insandır Bu karalama kampanyasını başlatanları şiddetle kınıyor Vicdan diyorum Vicdan ve Allah korkusu

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTaşkın Yılmaz:

Asgari ücret ne olacak acaba, Kademeli Emeklilik ne zaman çıkacak, Merkez Bankası faiz oranını düşürecek mi, Enflasyon ne zaman tek haneye iner...!

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıerrisduygu34:

yaw ruh hastası işte niye inkar ediyorsunuz

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıASar Gnc:

vallah bende böyle yardımsever, çok iyi birini tanıdım sonra oda ruh hastası çıktı. kendikerini çok iyi maskeliyorlar

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin'in insansı robotu A2, yürüyüş rekoru kırdı

Hiç durmadan yürüdü, 106 kilometreyi 3 günde katetti
Mahalleli referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti

Mahalle referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti
Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı, kesintiler uygulanacak

Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
Çin'in insansı robotu A2, yürüyüş rekoru kırdı

Hiç durmadan yürüdü, 106 kilometreyi 3 günde katetti
Mahalleli referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti

Mahalle referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Sular çekildi, Tuz Gölü fotoğrafçıların yeni gözdesi oldu

Pamukkale'yi aratmayan görüntüler fotoğrafçıları çağırıyor
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.